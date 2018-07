Inhalt Seite 1 — Wenn die Feigen stark werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich spreche als einer, der viele Erfahrungen und viele Fehler gemacht hat. Ich spreche als einer, der versucht hat, aus seinen Erfahrungen und aus seinen Fehlern zu lernen. Ich spreche als einer, der, wenn er an das entsetzliche Attentat vom Gründonnerstag denkt, auch an einen anderen denken muß, der am 2. Juni 1967 erschossen wurde und für den er Mitverantwortung trägt. Ich spreche als einer, der viele bittere Enttäuschungen mit sich selbst und mit anderen erlebt hat und der trotzdem glaubt, daß noch nicht alles verloren ist.

Die erste, einfachste, menschlichste Sorge ist, daß Rudi Dutschke wieder gesund wird. Wir danken den Ärzten und Schwestern für das, was sie getan haben. Wir werden diesen Mann nötig haben, auch und gerade weil er vielen von uns unbequem ist. Aber manche Leute sollten das nicht in Telegrammen ausdrücken, die den peinlichen Eindruck hinterlassen, daß erst ein schwerverwundeter Dutschke ein guter Dutschke ist.

Die zweite Sorge, die mich und viele andere bewegt, ist die Frage, wie wir aus dem Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt herausfinden können. Da spricht immer einer vom anderen und nicht von sich selbst. Ich will es gleich an handfesten Beispielen deutlich machen, dem 18. und dem 21. Februar. Auf der Vietnamdemonstration am 18. Februar sind Plakate mitgetragen worden mit der Aufschrift: We need Lee Oswald. Wir brauchen einen neuen L. O. Das konnte richtig verstanden doch nur heißen: Wir brauchen das politische Attentat. Nun: Wir haben seit dem 18. Februar zwei politische Attentate erlebt. Dr. Martin Luther King wurde von einem Mörder niedergestreckt. Rudi Dutschke wurde von einem, der morden wollte, lebensgefährlich verletzt. Die Männer in politischer Verantwortung haben sich gerade über dieses Plakat besonders empört. Sie haben recht damit.

Am 21. Februar wurden auf dem Platz vor dem Rathaus Plakate gezeigt: Dutschke raus, Dutschke Volksfeind Nr. 1. Ein Plakat zeigte Dutschke an einem Galgen. Ein junger Mann, der Dutschke ähnlich sah, mußte vor seinen Verfolgern um sein Leben rennen. Die versammelte Prominenz auf den Rathausstufen sah das alles und schwieg. Jeder kritisiert den anderen, aber nicht sich selbst, die Einäugigkeit ist scheinbar zum Prinzip geworden.

Die dritte Sorge, die mich und viele andere bewegt, ist diese: Lee Oswald, der Mörder Kennedys, behaupten die offiziellen amerikanischen Stellen, war ein wahnsinniger Einzelgänger. Der amerikanische Justizminister behauptete, noch bevor irgendein Anhaltspunkt vorlag, von dem Mörder Martin Luther Kings das gleiche. Der Attentäter Bachmann soll auch ein Einzelgänger sein. Das mag eine kriminalpolizeilich richtige Aussage sein – in allen Fällen. Aber ist es eine politische Wahrheit?

Politisch ist doch wahr, daß solche Einzelgänger, wenn es sich nicht um im klinischen Sinn Verrückte handelt, nur schießen, wenn sie die Verhältnisse, in denen sie leben, dazu ermutigen. Das war, soweit wir das von außen beurteilen können, in den Vereinigten Staaten so – in beiden schrecklichen Mordfällen.

Und wie ist es bei uns? Ich habe es selbst nach dem 2. Juni im Rathaus erlebt: die Briefe stapelten sich, in denen die Studenten als Verbrecher, die Polizei und ich als Mörder bezeichnet wurden. Dieselben Briefe wurden an jeden geschrieben, der Verantwortung trug und trägt: An Bischof Scharf, als er sich in großartiger Weise für Vernunft und Ausgleich einsetzte in dieser Stadt, an das Verwaltungsgericht, als es das Verbot der Vietnamdemonstration am 18. Februar aufhob, an die Stadträte Ristock und Beck, als sie sich an dieser Demonstration beteiligten. Das Gift der Hetze und der Gewalt in dieser Stadt in diesem Land macht die Mutigen müde und die Feigen stark. Wie konnte es soweit kommen? Wie konnte es in Berlin soweit kommen?