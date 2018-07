Inhalt Seite 1 — Wer hängt ihn ab? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit ein paar beängstigend subtilen Fragen, betreffend Münchens neuen Chefdramaturg gen Ernst Wendt, wandte sich der Bayern-Kurier an das Bayerische Staatsschauspiel und an seine Leser. Das Hausorgan des Franz Josef Strauß, das den Image-Korrekturen seines Herrn immer wieder die alten Grimassen schneidet, fragte zunächst besorgt, ob wir es noch würden erleben dürfen, daß Wendt in Kuba inszeniere. Bald darauf, nachdem das Blatt geschildert hatte, wie der Münchner Dramaturg gezwungen worden sei, ein Che-Guevara-Plakat von seiner Bürowand abzuhängen, wurde die Frage noch dringlicher: „Wer hängt jetzt Herrn Wendt ab.“

Was hat Wendt getan, daß man ihn bald – parallel zum Berliner „Volkszorn“ – nach Kuba wünscht, bald fragt, wann er abgehängt werde? (Die spürbar humane Tendenz dieser Frage kann nur der übersehen, der nicht merkt, wie leicht es dem Glossenschreiber des Bayern-Kuriers hätte fallen können, statt des Präfixes „ab“ die Vorsilbe „auf“ zu schreiben.)

Zunächst ist die Erregung des Bayern-Kuriers verständlich, hält man sich vor Augen, in welchem Zustand das Münchner Residenztheater dramaturgisch dahindämmerte, als vor Herrn Wendt Reinhard Raffalt die künstlerischen Geschicke des Theaters zu leiten hatte. Die beiden unvergeßlichen Taten seines Wirkens: er bescherte Münden das eigene Stück „Gold von Bayern“ und vermittelte der Stadt Axel von Ambessers „Reisebegleiter“. Der einzige künstlerische Wert beider Stücke – so viel kann man uneingeschränkt zu ihrem Lobe sagen – bestand darin, daß sie beim besten Willen auch beim Bayern-Kurier kein politisches Ärgernis erregen konnten. Was macht es da, daß die Münchner Kritiker Joachim Kaiser und Urs Jenny sich in beiden Fällen (bildlich gesprochen) fassungslos, daß dergleichen im Staatstheater möglich sei, an den Kopf griffen.

Wendt jedoch machte kurz nach seinem Amtsbeginn den Fehler, für ein Programmheft zu Genets „Wänden“ verantwortlich zu zeichnen. Da man wegen des überragenden Erfolgs dieser Aufführung nicht ganz direkt gegen das Stück vergehen wollte, hielt man sich an den Vorstrafen des Verfassers und am Programmheft des Dramaturgen schadlos. Um Wendt was anzuhängen, auf daß man ihn abhängen könne, schrieb Marcel Hepp: „Genüßlich widmet sich der Prospekt dem Lebenslauf des ehemaligen Rückfall-Verbrechers und Literaten Genet.“ Und in der zweiten Attacke heißt es: „Genüßlich zitiert das Programmheft des Bayerischen Residenztheaters das Urteil des französischen Stücke-Schreibers Genet.“

Man sieht vor allem eines: mit Genuß, gar „genüßlich“ darf in Bayern nach dem Willen des strengen BK nichts passieren, hier steht die Reue noch vor dem Genuß – obwohl es schleierhaft bleibt, woher die BK-Polemiker ihr Wissen über das Genüßliche des Herrn Wendt bei der Zusammenstellung eines Programmhefts nehmen.

Das jedenfalls war Wendts erster Fehler: er hatte (auch das hat die Münchner Kritik inzwischen rühmend vermerkt) mit dem üblichen Programmheft-Schlendrian aufgehört und Programmhefte nicht zum Wegwerfen – meist hat man ja im Theater das dringende Bedürfnis nach einem Loriot-Ratgeber, der die Frage: „Wohin mit dem lästigen Programmheft?“ beantwortet – sondern zum Lesen gemacht, Gegenwartsbezüge der Stücke herausgestellt. Und so im Falle Genets Revolutionsbestrebungen der „Dritten Welt“ dokumentiert. Weshalb man ihm den Rat gab, doch in Kuba zu inszenieren.

Noch mehr für Kuba empfahl sich den bayerischen Kulturhütern der Dramaturg durch die Tatsache, daß er es gewagt hatte, ein modisches Poster von Che Guevara in seinem Büro aufzuhängen.