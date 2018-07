Inhalt Seite 1 — Wer ist denn glücklich? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

TORQUATO TASSO

Schauspiel von Goethe

Münchner Residenztheater

Tasso ist eine Traumrolle. Gustaf Gründgens holte sie noch in seinem fünfzigsten Lebensjahre nach; er gab sie bald nach der Düsseldorfer Premiere von 1949 an Horst Caspar weiter, weil der gereifte Gründgens den Pragmatiker des Stückes, den Antonio, hätte spielen müssen. Nach so viel Selbstkritik, geübt von einem Großen, darf man von einem großen Namen des Bayerischen Staatsschauspiels getrost behaupten: Thomas Holtzmann brachte die Goethe-Inszenierung seines Intendanten Helmut Henrichs aus dem Gleichgewicht.

Holtzmann hat den Tasso vor Jahren schon in Berlin, unter dem nicht minder wortempfindlichen Sprachregisseur Ludwig Berger, gespielt. Der Goethe-Diktion von Henrichs nun, die poetisch die Versform wahrt, aber jede Spur von Theatralik fernhält, ist der technisch schlechte Sprecher Holtzmann nicht gewachsen. Seine Bemühung, Goethes Sätze schlicht zu artikulieren, anstatt sie auf Holtzmann-Art mit kehligem Beiklang gleichsam zu kauen, wirkt fast rührend. Doch lähmt solche Konzentration den sehr besonderen Schauspieler derart, daß er nun sichtlich nicht mehr weiß, was er mit seinen langen Armen anfangen, wo er die Hände lassen soll, während er Goethe à la Henrichs spricht.

Zu Holtzmanns Barlach-Erscheinung passen Wortexplosionen, mit denen der Sprecher sich von innerem Überdruck befreit: so in John Whitings „Teufel von Loudon“, in Albees „Zoogeschichte“ oder als Erzbischof Becket von Anouilh, sogar als Kleists Prinz von Homburg. Doch anders als Homburgs Gefängnishaft auf Ehrenwort wirkt der Gewahrsam, in den Herzog Alfons den schwärmerisch-hybriden Dichter Tasso verbannt: wie Stubenarrest für einen Titanen. Nicht einmal im Selbstbekenntnis des Schlußmonologs gewinnt man von Holtzmanns Tasso den Eindruck, daß dieser Überempfindliche ein Dichter sei, dem ein Gott zu sagen gab, was er leidet. Holtzmann bleibt unterhalb von Goethes Entwurf der Gestalt „der Mensch in seiner Qual“. Helmut Henrichs gefährdete auch durch andere Rollenbesetzungen seine überaus verdienstliche Auseinandersetzung mit Goethe. Wenn Elisabeth Orth, die zum Hause gehört und Henrichs’ Konzeption der „Iphigenie“ zum Siege geführt hat, im Augenblick nicht zur Verfügung stand, so hätte das Experiment mit Gertrud Kückelmann, der man sonst in den Münchner Kammerspielen begegnet, spätestens am Höhepunkt der Prinzessinnenrolle abgebrochen werden müssen.