Von Manfred Wahl, Geschäftsleitung der deutschen IBM

Es ist begrüßenswert, daß sich Michael Jungblut (Hartes Training Für weiche Sessel, ZEIT Nr. 13 v. 29.3.1968) der Frage der Managerausbildung in Deutschland zuwendet. Auch hierzulande setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, daß das viel zitierte „technology gap“ im wesentlichen auf ein „management gap“ zurückzuführen ist.

Wenn wir aber eine solche „Management-Lücke“ feststellen müssen, erhebt sich naturgemäß die Frage, wodurch sie verursacht ist, wie sie sich manifestiert und wie sie gesteuert werden kann. In diesem Zusammenhang spricht man neuerdings häufig von „Mentalitätsunterschieden“, die das unterschiedliche Führungsverhalten der deutschen Manager ihren US-Kollegen gegenüber begründen sollen. Dieser Schluß wäre dann gefährlich, wenn man ihn deterministisch auslegt, Michael Jungblut hat dies nicht getan, sondern die Unterschiede auf ihre wahre Ursache, nämlich die Verschiedenartigkeiten der Aus- und Weiterbildungssysteme für Führungskräfte zurückgeführt, insbesondere auf den Mangel an Möglichkeiten für post graduate studies in Deutschland.

Es ist zwar nicht so, daß wir überhaupt keine weiterbildenden Schulen für Führungskräfte in Deutschland hätten. Eine bunte Palette von Institutionen verschiedenster Art hat sich seit einer Reihe von Jahren der Weiterbildung des Führungskräfte-Nachwuchses gewidmet. Woran es fehlt, ist die systematische, hierarchische Gliederung dieser Institution einschließlich einer Spitze für die Weiterbildung der Top-Manager, an der es bislang mangelt.

Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, daß nur eine eigenständige, großzügig ausgestattete „Stiftungsuniversität der deutschen Wirtschaft“, frei von staatlichen Zuschüssen und damit Reglementierungen, die notwendige Flexibilität und Attraktivität für Lehrkräfte und Lernende haben wird, die erforcerlich ist, um zu der notwendigen Breiten- und Tiefenwirkung zu kommen.

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß nahezu die gesamte heutige Führungsgeneration der US-Wirtschaft durch eine der vielen Post-graduate-Schulen gegangen ist, dann kann man in etwa den „Nachholbedarf“ ermessen, der in Deutschland besteht.