Aus der DDR

Von Arno Hahnert

Im D-Zug nach Weimar, 6. April 1968. Saale-Kurve, von oben grüßte in der Morgensonne die Rudelsburg. Der Speisewagen war ab Halle stark besetzt, bei einem Kaffee kamen wir rasch ins Gespräch. Mein Gegenüber ist Lehrerin an einer Polytechnischen Oberschule in Halle. An diesem Wochenende fährt sie mit ihren vierzehnjährigen Schülern anläßlich der Jugendweihefeiern nach Weimar. „Nationaltheater, ‚Faust‘, Goethe- und Schillerhaus, und wenn die Zeit noch reicht, Schlößchen Tiefurt... und dann Buchenwald, Sie wissen ja, das obligatorische Buchenwald!“

Das letzte Wort kam gedehnt, was hatte sie gegen Buchenwald? Draußen huschte die freundliche Saalelandschaft am Zugfenster vorüber, ihre Hand schnippte die grüne aufdringliche Pappkarte neben der Kaffeetasse fort, auf der zu lesen stand: „Du bist für den Frieden – Dein JA für die sozialistische Verfassung!“

„Buchenwald, dagegen ist doch nichts zu sagen“, meinte ich. Sie blickte mich offen an. „Natürlich nicht, die Jugend soll gewarnt werden vor dem, was einmal war. Die Unmenschlichkeit des Imperialismus neben der Heimstatt der Klassiker – Pastor Schneider neben Ernst Thälmann, die Kommandeuse Koch und der SS-Terror, schließlich der Humanismus des Arbeiter- und Bauernstaates, der Weimar und seine guten Traditionen in die Obhut genommen hat. Natürlich, dazu möchte man ja sagen, doch Buchenwald? Wissen Sie, für mich gibt es noch ein anderes Buchenwald. Dort starb mein Vater in sowjetischer Haft, weil er sich 1946 in einem privaten Gespräch für die Heimkehr nach Schlesien ausgesprochen hatte. Wir erfuhren es erst zwei Jahre später, im Goethe-Jahr 1949, nachdem Thomas Mann mit Tulpanow und Eggerath über das Lager gesprochen hatte ...“

Stille, nur das Rattern des Zuges, das Klirren der Tassen. Nach einer Weile entschuldigt sich die Lehrerin vom Jahrgang 1927 aus dem schlesischen Liegnitz, die damals mit der Heimat auch die Mutter verlor. „Das alles ist ja vorbei, warum muß ich auch darüber sprechen. Nur, wenn ich an Pastor Schneiders Todeszelle denke, würgt es mich im Halse. Dann kommen die Erinnerungen.“

Ich wechsle das Thema. „Sie sind heute früh mit der Klasse losgefahren, haben Sie denn schon abgestimmt?“ „Wir waren die ersten, heute morgen um sechs Uhr. Meine Schüler wären auch nachts um drei losmarschiert, sie haben FDJ-Lieder zur Gitarre gesungen, die Vorfreude auf Weimar stellte alles in den Schatten.“ „Was meinen Sie, wie wird das Abstimmungsergebnis ausfallen heute abend?“ Die Hallenser Lehrerin sieht mich prüfend an. Ein bißchen Herablassung ist in der Gegenfrage: „Sie wollen sich wohl über mich lustig machen? Sie wissen doch genau, was jeder Mensch weiß – es werden 95 bis 99 Prozent der Leute mit Ja stimmen, das kann doch nicht anders sein!“