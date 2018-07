Inhalt Seite 1 — Wo es immer wieder bumst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unfälle sind Zufalle. Am Verkehr teilzunehmen bedeutet nicht, zwangsläufig auf einen Unfall zuzusteuern. „Gemessen an der großen Zahl von Fahrzeugen auf unseren Straßen, gemessen an den großen Kilometerleistungen, ist die Zahl der Unfälle verhältnismäßig gering, sehr gering selbst dann, wenn man noch alle jene Situationen hinzuzählt, bei denen es fast zu einem Unfall gekommen wäre.“ (Dipl.-Ing. Rudolf Uhlenhaut von Daimler-Benz.) Jedermann kann es bestätigen: nach einigen tausend Kilometern Autofahrt ist man ein paar hundertmal überholt worden und hat man ebenso oft selbst überholt; hat man Vorfahrt gehabt und mußte man andere vorbeilassen; ist man links abgebogen und fuhr man an Abbiegern vorüber. Das ist normal. In seltenen Fällen aber passiert es: man verschätzt sich, einer fährt zu schnell und kann nicht mehr bremsen, ein Ortsfremder irrt sich beim Spurwechsel, ein Ortsfremder reagiert falsch.

Die Unfallstatistik addiert die Abweichungen von der Norm. Aufs Jahr gerechnet ergeben sich die „erschreckenden“ Zahlen, von denen niemand sagen kann, warum sie, als Summe, erschreckend sein sollen. „Die Zahl der Verkehrstoten im vergangenen Jahr – 17 061 – entspricht der Bevölkerung einer Mittelstadt.“ Solche Vergleiche sind beziehungslos. Könnten wir die Unfälle beruhig: akzeptieren, wenn sie nur dörfliche Dimensionen erreichten? Erst die unvorstellbare Meldung, daß wirklich eine bestimmte Mittel-~~~~ – oder auch nur jeder Hundertste ihrer Bürger – dem Verkehr zum Opfer gefallen sei, wäre wahrhaft entsetzlich. Solange wir es als ungeheuerlich empfinden sollen, daß alle 30 Minuten ein Mensch auf der Straße getötet wird, müssen war auch fragen, ob es denn hinzunehmen wäre, wenn alle 60 Minuten jemand stürbe; denn dann hätte die Unfallbekämpfung objektiv einen Sieg errungen: die Unfälle wären auf die Hälfte reduziert worden.

Man weiß nicht, welcher „Bodensatz“ von Unfällen unvermeidbar und somit zu ertragen wäre. Weil jeder einzelne Unfall eine Abweichung von der Norm ist, muß man herauszufinden versuchen, warum sich das Anomale ereignete. Die meisten Leute meinen, daß man da nicht lange zu suchen brauche: „Die Verkehrsunfälle beruhen im wesentlichen auf fahrlässigen und vorsätzlichen Verstößen gegen die einfachsten Verkehrsregeln.“ (Meyer/Jacobi: „Typische Unfallursachen.“) Also versagt der Mensch: er fährt falsch, fehlerhaft, unbekümmert, riskant. Daß dennoch, gemessen an dem, was passieren könnte, wenig passiert, ist nicht ohne weiteres das Verdienst der Vorsichtigen, Sicheren, Aufmerksamen und Vernünftigen. Unbekannt ist nämlich, wie oft sich riskantes Verhalten zufällig nicht auswirkt. Wenn es heute gut geht, in der Kurve zu überholen – morgen kann es krachen. Unbestreitbar richtig ist es daher, ständig aufzuklären, zu mahnen, zu warnen oder einfach auch: zu informieren.

Man kann manchen Unfall verhindern, wenn man mit dem menschlichen Versagen rechnet. In einer Kleinstadt waren dreimal hintereinander Linksabbieger mit hinterherkommenden Wagen zusammengestoßen. Die Hintermänner hatten nicht aufgepaßt. Sie waren schuld. Zwar konnten sie sagen, daß die Einmündung links schwer zu sehen sei und daß man auf Abbieger nicht gefaßt war. Antwort: damit muß man rechnen. Sicher. Aber Verkehrsingenieure rieten der Stadt, links einen Fahrstreifen für Abbieger anzulegen. Der Konflikt Abbieger/Hintermann konnte nicht mehr entstehen.

Ein simples Beispiel; es kann aber einen Grundsatz anschaulich machen, den der Verkehrswissenschaftler Professor Leutzbach so formuliert: „Der menschlichen Leistungsfähigkeit am Steuer sind Grenzen gesetzt. Eine der vielen Möglichkeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit besteht daher in dem Versuch, die Straße so zu bauen, daß auch ein weniger guter Fahrer möglichst ohne nachzudenken erahnt, wie er sich richtig zu verhalten hat. Die ‚Umwelt‘ möge für den Fahrer so gestaltet werden, daß sich der Gutwillige instinktiv richtig verhalten kann und es dem Unaufmerksamen möglichst schwer fällt, sich falsch zu benehmen.“

Damit ist nicht einfach das Rezept formuliert, daß mit besseren Straßen alles besser werde, aber bestechend ist die Chance, an exakt bestimmbaren Stellen Unfallursachen zu verringern. Wie findet man die gefährlichen Stellen? Seit 1957 gibt es „Richtlinien für die örtliche Untersuchung der Straßenverkehrsunfälle“. Die zuständigen Behörden sollen zum Beispiel Unfallsteckkarten und Kollisionsdiagramme führen. Auf den Steckkarten markieren Nadeln mit bunten Köpfen Zahl und Schwere der Unfälle. In Kollisionsdiagrammen kennzeichnen graphische Symbole alle Unfälle etwa an einer Kreuzung. Die Eintragungsmethode läßt erkennen, ob und wo sich Unfälle ereignen, die eine gleiche Unfallquelle vermuten lassen. Alle zwei Jahre könnten die Behörden berichten, was sie ermittelt und was sie getan haben. Denn alle zwei Jahre sind sie zur „Verkehrsschau“ verpflichtet, zur Überprüfung von Zweckmäßigkeit und Zustand der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen. Man hört kaum davon. Im Jahresunfallbericht eines Regierungsbezirkes wird die Unfallbilanz mit zwei Forderungen kommentiert: „Verstärkte Appelle an das Verantwortungsbewußtsein der Verkehrsteilnehmer – Verstärkte polizeiliche Überwachung.“ Ein anderer Bezirk: auf die Frage eines Journalisten, ob er eine beliebige Verkehrsbehörde besuchen und sagen könne: „Guten Tag, kann ich wohl mal Ihre Kollisionsdiagramme sehen?“ wurde geantwortet: „Guten Tag können Sie sagen.“

Die Diagramme haben den Nachteil, daß sie nur rückblickend ausgewertet werden können. Ein Unfalljahr muß vergehen, ehe sich die typischen Fälle herausschälen. Seit einiger Zeit jedoch haben die Verkehrsingenieure des HUK-Verbandes in Köln (Technische Abteilung des Verbandes der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrsversicherer) eine Methode entwickelt, mit der man typischen Unfallursachen schneller auf die Spur kommen kann. Sie wurde im Rahmen der bayerischen „Aktion Nr. Sicher“ demonstriert. In zwei Landkreisen und einem Stadtkreis hat man ein Jahr lang die Unfälle in den drei „klassischen“ Bereichen der Verkehrssicherheitsarbeit bekämpft: Verkehrstechnik – Verkehrsaufklärung, Verkehrsüberwachung. Erfolg: ein – noch nicht großer – erkennbarer Rückgang der Unfälle. Die Erfolge der meisten verkehrstechnischen Maßnahmen müssen sich erst noch auswirken.