Seltsame Anlage

Unter der irreführenden Bezeichnung Univex-Rohstoff-Entwicklungsfonds werden deutschen Anlegern Aktien einer Bergwerks- und Minengesellschaft, der Univex Exploration and Development Corporation Ltd. angeboten, mit Sitz auf den Bahamas. In dem Prospekt des „Fonds“ fehlen wichtige Angaben über Bankverbindung, Treuhandgesellschaft oder Wirtschaftsprüfer. Der Fonds „garantiert“ die Rückzahlung des eingezahlten Kapitals nach sechs Jahren. Um das erreichen zu können, so will man in Bankkreisen wissen, werden etwa 70 Prozent der eingezahlten Beträge in Euro-Dollar-Anleihen angelegt. Einschließlich der aufgelaufenen Zinsen erhöht sich dieser Betrag nach sechs Jahren auf die „garantierten“ 100 Prozent. Die restlichen 30 Prozent der Anlagen werden in hochspekulativen Papieren vorgenommen. Einzelheiten darüber sind dem Prospekt nicht zu entnehmen.

Auch für sie Mutterschaftsgeld

Auch privat krankenversicherte, nicht in einer gesetzlichen Krankenkasse versicherte werdende Mütter, die als Angestellte berufstätig sind, erhalten sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung Mutterschaftsgeld. Voraussetzung ist, daß sie bis sechs Wochen vor der Entbindung in einem mindestens dreimonatigen Arbeitsverhältnis gestanden haben. Das Mutterschaftsgeld richtet sich nach dem Durchschnitt der drei vor der Schutzfrist gezahlten Nettogehälter. Es beträgt bis 25 Mark täglich und wird von der zuständigen Orts- und Landkrankenkasse ausgezahlt. Der Arbeitgeber übernimmt während der 14 Wochen den Unterschied zwischen dem Mutterschaftsgeld und dem Nettogehalt. Ist das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber zulässigerweise aufgelöst worden, so trägt der Staat den Zuschuß, auch für Privatversicherte.