Die menschliche Freiheit besteht lediglich darin, daß sich die Menschen ihres Wollens bewußt und der Ursachen, von denen sie bestimmt werden, unbewußt sind.

Spinoza

Karajan geht stiften

Weil er sich darüber wunderte, daß seine siebenjährige Tochter Isabel gelegentlich wenig Lust verspürte, auf dem Klavier zu üben, wird Herbert von Karajan ein Gremium von Medizinern, Psychologen und Musikern sich die Frage vorlegen lassen, wie eigentlich die Beziehungen zwischen der Musik und dem Zuhörer zustande kommen, wie sie zu verbessern sind, wie vor allem junge Leute schneller und dauerhafter an die Musik herangeführt werden können. Träger dieser Untersuchung soll eine „Herbert-von-Karajan-Stiftung“ sein, die der Maestro anläßlich seines sechzigsten Geburtstages ins Leben rief. Ebenfalls der Stiftung angegliedert werden sollen eventuell ein Dirigentenwettbewerb und Dingentenkurse, die Karajan in Anlehnung an den amerikanischen Mitropoulos-Wettbewerb durchführen lassen will. Er habe, verriet Karajan in Salzburg, auf dem Krankenbett sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt. „Ich habe so viel von meinem Schöpfer erhalten, nun möchte ich auch einmal ein bißchen Dankeschön sagen.“

Film-Oscars

Um zwei Tage mußte wegen der Ermordung Martin Luther Kings die diesjährige „Oscar“-Verleihung verschoben werden, dann durften die Statue in Empfang nehmen: Rod Steiger als bester Schauspieler des Jahres (für sein Porträt eines weißen Polizisten in den Südstaaten in dem amerikanischen Film „In der Hitze der Nacht“); Katherine Hepburn als beste Schauspielerin in „Rat mal, wer zum Essen kommt“. Beste Nebendarsteller: George Kennedy in „Cold hand luke“ und Estelle Parsons in „Bonnie and Clyde“.. Weitere Auszeichnungen erhielten: Bester Dokumentarfilm „Gruppe Anderson“, ein Film über den Vietnamkrieg; Kameraführung: Burnett Guffey („Bonnie and Clyde“); Kostümentwürfe: John Truscott („Camelot“); optische Tricks: L. B. Abbott („Dr. Dolittle“); akustische Tricks: John Poyner („Das schmutzige Dutzend“); Schnitt: Hal Ashby („In der Hitze der Nacht“); Klangeffekte: Samuel Goldwyn Studio („In der Hitze der Nacht“); Lied: „Talk to the animals“ aus „Dr. Dolittle“; Choreographie: Elmer Bernstein („Modern Millie“); Arrangements: Alfred Newman und Ken Darby („Camelot“); Bauten: John Brown („Camelot“); filmfremdes Drehbuch: Stirling Silliphant („In der Hitze der Nacht“); Originaldrehbuch: William Rose („Rat mal, wer zum Essen kommt“). Mit einem Sonderpreis für humanitäre Leistungen außerhalb der Filmkarriere wurde Gregory Peck ausgezeichnet, mit einem Preis für die kontinuierlichste Produktion Alfred Hitchcock.

Notstand geübt

Offenbar mit Erfolg protestierte die iranische Botschaft beim Bonner Auswärtigen Amt gegen Szenen in dem Theaterstück „Notstandsübung“ von Michael Hatry, das in einer gemeinsamen Produktion der Ulmer Hochschule für Gestaltung und des Ulmer Theaters herausgebracht worden war. Teile einer Traumszene hat der Autor umgeschrieben, weil angeblich Kaiserin Farah verunglimpft worden sei. Nach dem Protest der Botschaft sandte Bonn einen Beamten nach Ulm, der mit dem dortigen Theaterreferenten eine Unterredung hatte, aber beim Theater selber nicht vorstellig wurde. Regisseur Gerd Leo Kuck hatte zunächst textliche Minderungen abgelehnt.