Erhebliche Unruhe in der CDU hat ein Entwurf für die Ausdehnung der Mitbestimmung ausgelöst, der vom Landesverband Rheinland der CDU-Sozialausschüsse veröffentlicht wurde. Die Vorstellungen der rheinischen Sozialausschüsse zur Mitbestimmungsfrage unterscheiden sich zwar in wesentlichen Punkten von denen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sind aber von nicht geringerer gesellschaftspolitischer Brisanz.

Im Unterschied zu der Regelung in der Montanindustrie wollen die rheinischen Sozialausschüsse die „Parität“ nicht im Aufsichtsrat, sondern in der „Unternehmensversammlung“ (Hauptversammlung) verankert sehen. Die Vertreter der Arbeitnehmer wiederum sollen – auch anders als bei der Montanmitbestimmung – nicht von Gewerkschaften und Betriebsräten bestellt, sondern von den Betriebsangehörigen in geheimer Wahl gewählt werden.

Aus dem jetzigen Aufsichtsrat soll der „Unternehmensrat“ werden, für dessen Zusammensetzung drei Alternativen angeboten werden:

Die Unternehmensversammlung entscheidet darüber, wie der Unternehmensrat zusammengesetzt wird.

Im Unternehmensrat muß jede der in der Unternehmensversammlung vertretenen Gruppen in einem Mindestumfang repräsentiert sein.

Der Unternehmensrat muß die zahlenmäßigen Stärkeverhältnisse der in der Unternehmensversammlung vertretenen Gruppen genau widerspiegeln.

Der Unternehmensrat bestellt und überwacht den Unternehmensvorstand, in dem das Personal- und Sozialressort (Arbeitsdirektor) als gleichberechtigte Vorstandsposition verankert werden soll.

Der Bundesvorstand der CDU-Sozialausschüsse – Erster Vorsitzender Bundesarbeitsminister Hans Katzer – hat sich zu dem Vorstoß seines progressivsten Landesverbandes noch nicht geäußert. Es wird aber gemunkelt, daß im Hauptquartier der Sozialausschüsse ein ähnliches oder sogar gleiches Papier bereits fertiggestellt ist – was die „Welt der Arbeit“ zu der Schlagzeile veranlaßte: „Katzers Zeitzünder tickt noch in der Schublade.“

