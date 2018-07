FÜR Leute, die ein bißchen Französisch können und eine Sammlung französischer Chansons haben möchten, in der sie nicht nur den wohlanständigen harmlosen Volksliedern wie „Il était une bergere“ oder „A la claire fontaine“ ihrer Schulbücher begegnen, sondern einer Reihe von zumindest in Frankreich nicht weniger bekannten respektloseren, aufbegehrenden und revolutionären Liedern –

„Chansons de la canaille“, gesammelt und eingeleitet von Jean Daniel; Insel Verlag, Frankfurt; 122 S., 12,– DM.

ES ENTHÄLT Texte und Noten der unverfrorenen, manchmal auch pathetischen oder melancholischen, niemals aber sentimentalen Lieder der „canaille“, des einfachen und mit den Verhältnissen unzufriedenen Volks – Bauernlieder, Soldatenlieder, Matrosenlieder, Gesellenlieder, blasphemische Lieder, Revolutionslieder, darunter die Internationale und die Marseillaise; weiterhin ein nützliches Wörterverzeichnis mit anständigen deutschen Erklärungen für unübersetzbare Unzweideutigkeiten und einleitende Erklärungen zu jedem Liederkapitel.

ES GEFÄLLT vor allem, weil es den Geist eines Volkes wiedergibt, in dem es nie zum guten Ton gehörte, mit den Herrschenden einverstanden zu sein, und in dem ein Regent Anfang des achtzehnten Jahrhunderts einsichtig, wenn auch nicht ohne Zynismus sagen konnte: „Wäre ich Untertan, würde ich revoltieren.“ Die Lieder sind auch interessant, weil sie einen fortschreitenden Prozeß kritischen Bewußtwerdens erkennen lassen. Die Resignation und Klage der Unterdrückten wendet sich bald in die Wut und das offene Aufbegehren: „Elle grandira cette sainte canaille“, heißt es in einem alten saintsimonistischen Lied. Die Sprache, deren sich diese sainte canaille bedient, ist alles andere als zimperlich und von einer respektlosen Geradheit, die sich vielleicht nur das Französische leisten kann. K. H.