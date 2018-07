Von James Baldwin

Zum erstenmal traf ich Stokeley Carmichael in Amerikas tiefem Süden. Damals war er einer von vielen – von vielen jungen Leuten, die marschierten und diskutierten und die geschlagen wurden. Diese Zeit liegt weit zurück, so weit wie die Sintflut. Und wenn nun diese Jungen und Mädchen, die mutig waren und verraten wurden, erkannt haben, daß es nicht mehr verlohnt, für eine kopflos gewordene Nation seinen Kopf hinzuhalten, so sollte das, gelinde gesagt, keinen Amerikaner überraschen.

Natürlich sind nicht alle Amerikaner von der Entwicklung überrumpelt worden, sie tragen jene Art von Rachsucht zur Schau, die man häufig bei denen antrifft, die sich schuldig fühlen. Was mit jenen Jungen und Mädchen geschah, was der Bürgerrechtsbewegung widerfuhr – das alles ist eine einzige Anklage an Amerika und an die Amerikaner. Und es ist ein ehernes Schandmal für die grenzenlose Feigheit dieses mächtigen Volkes, das wir nie mehr aus der Welt schaffen können.

Die Strömung, die uns alle erfaßte, auch Stokeley und mich, riß viele andere mit sich, sogar Martin Luther King und Malcolm X. Zuweilen ähnelt Amerika für die Schwarzen einer eintönigen, endlosen Schau von Negersängern: immer dieselben Tänze, dieselbe Musik, dieselben Witze. Man macht dieses Spektakel schon so lange mit, daß man es auswendig kennt.

So überraschte es mich auch nicht, daß Amerika bestürzt war, als Stokeley den Begriff „Black Power“ prägte. So jedenfalls wurde es allgemein behauptet. Dabei war er gar nicht der Erfinder dieses Schlagwortes. Er brachte es nur wieder an die Oberfläche. Es war verschüttet gewesen seit den Tagen, da die ersten Sklaven über die Schiffsplanken auf amerikanischen Boden getrieben worden waren.

In meinem ganzen Leben habe ich noch keinen Neger getroffen, der nicht besessen war von jener „Schwarzen Gewalt“. All jene Wortführer der „Weißen Macht“, die noch nicht völlig verblendet sind oder indoktriniert, werden, dies begreifen: Für den amerikanischen Neger gibt es nur eine Möglichkeit, nicht ständig von dem Gedanken gepeinigt zu sein, über sein Schicksal entscheiden, sein Haus, seine Frau und seine Kinder beschützen zu müssen – daß er sich nicht selber erniedrigt, daß er nicht länger weniger wert ist, als es ihm die Gesellschaft zubilligt. Und wenn dieser Neger, dessen Schicksal und dessen Persönlichkeit ihm von anderen vorgeschrieben wird, sich entschließt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, sein eigener Herr zu werden, dann wird er gleich als ein Revolutionär verschrien. Dabei kann er gar nicht anders handeln als revolutionär. Und es ist nichts als pure amerikanische Heuchelei, das auch anzuerkennen.

Der „Rückschlag“ der Weißen auf diese Entwicklung ist ein typisches Resultat des 20. Jahrhunderts. Er soll lediglich verschleiern, daß die meisten weißen Amerikaner unfähig sind zu glauben, daß der Schwarze ein Mensch ist. So sprechen wir ja auch von einer „Kluft der Glaubwürdigkeit“, weil wir zu feige sind, uns anders dagegen zu wehren, daß uns unsere Politiker seit Jahren belügen. Allenfalls bezweifeln wir, ob wir ihre Verachtung verdient haben, die sie uns auf diese Weise zeigen.