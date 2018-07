Von Nieter O’Leary

Zum Touristen wurde ich durch eine erregende Zeitungsnachricht. In New Orleans, so hieß es, wurde ein Tourist aus Chicago in einen Streit verwickelt, verhauen und dann in den Rinnstein geworfen. Dort wurde der arme Mann von einer Straßenreinigungsmaschine, die wie ein riesiger Staubsauger funktioniert, aufgesogen. Erst nach einigen hundert Metern merkte der Fahrer, daß etwas nicht in Ordnung war. Die Saugröhre war verstopft. Die Zeitung berichtete ausdrücklich, es wäre ein Tourist gewesen und nicht etwa ein gewöhnlicher Mensch.

So eine Nachricht gibt Anlaß zum heftigen Nachdenken. Sicherlich hatte der Tourist sich von seiner Gruppe entfernt und die Ermahnungen seines Reiseleiters nicht beherzigt. Sonst wäre er doch nicht wie Kehricht von der Straßenreinigung aufgesogen worden. Es war eben ein ungelernter Tourist, und man sollte sich das eine Lehre sein lassen.

„Zum Touristen muß man eben geboren sein“, meinte ein zynischer Kollege, mit dem ich häufig beruflich zu verreisen habe. Dadurch wurde für uns das Thema von prinzipieller Bedeutung. Denn häufig betrachteten wir im Ausland Gruppen von Touristen, die ihrem Reiseleiter folgten und brav zuhörten. Mitunter wurden wir sogar etwas neidisch, denn die Touristen sahen oft Sehenswürdigkeiten, für die wir entweder keine Zeit hatten oder die nicht auf unserer Strecke lagen. So sahen wir das sagenhafte Angkor in Kambodscha nur von weitem und in Indien das Tadsch Mahal nur flüchtig im Vorbeifahren. Wenn wir etwas wissen wollten, erklärte kein informierter Führer uns die historischen Bauwerke; wir mußten selbst nachlesen oder nachfragen.

Kein Reiseleiter führte uns im Eiltempo durch sämtliche berühmte Nachtlokale, um uns Einblick in das liederliche Leben fremder Städte zu geben. Wir mußten uns allein mühsam und oft teuer durch die Lasterhöhlen zwängen. Uns wurden keine folkloristischen Tänze geboten, und die Mädchen, die für Touristen einen tollen Strip-tease machen, tranken gerade still für sich einen Schoppen, wenn wir in ein Lokal traten. Man müßte eben ein Tourist sein. Mein Kollege, der zwar zynisch aber feige ist, wagte es nicht, ich jedoch ging in die Lehre.

Ich reiste als Tourist, um festzustellen, welche Vorteile das bietet. In den farbigen Broschüren, die beim Anfänger Fernweh erregen sollen, sah ich, was ich so alles bei meinen Reisen versäumt habe. Die Preise, die angeboten werden, sind aufreizend niedrig, wenn ich bedenke, was berufliche Reisen kosten können; wenn man jedoch die Preisangebote näher betrachtet, sind gewisse Nebenkosten nicht einbegriffen. Bei Kreuzfahrten geht allein die Differenz zwischen Sechs- und Achtbettkabinen oder Einzelkabine mit Privatbad in die Tausende. Ganz nebenbei erfährt man dann auch, wenn man bucht, daß Hafenabgaben extra berechnet werden und Trinkgeld selten eingeschlossen ist. Auf Schiffen unter westlichen Flaggen können die Trinkgelder empfindlich in die Höhe gehen, wenn man alle dienstbaren Geister, wie Kabinen-, Tisch-, Bar- und Deckstewards angemessen bedenken will. Auf russischen oder polnischen Schiffen soll kein Trinkgeld gegeben werden; angeblich soll es entehrend sein. Doch habe ich schon eine ganze Reihe von sozialisierten Stewards entehrt, und sie haben sich alle recht gern menschlich entwürdigen lassen. Wenn man das Drum und Dran von Extraausgaben und die Preise für Landausflüge hinzuzählt, muß man auf den Pauschalpreis noch mindestens vierzig Prozent aufschlagen; wenigstens ist das meine Erfahrung bei britischen Package Tours. (Auf deutschen Kreuzfahrten können diese Nebenkosten auch ganz erheblich sein. D. Z.)

Meine erste Lektion als Tourist erhielt ich auf der „Reina del Mar“, einem Union Castle Schiff mit nur einer Klasse, auf einer Kreuzfahrt nach Marokko, Madeira und Teneriffa. Ich buchte jeden Landausflug und ließ alles mit mir geschehen. Am ersten Tag war mir die Sache etwas unheimlich. Ein Programm lag in meiner Kabine mit dem Hinweis, ich möchte mich an möglichst vielem beteiligen. Bei näherer Durchsicht wurde mir ganz heiß: Gleich nach dem Frühstück Tanzstunde, ein Film über Marokko, ein Vortrag, Rettungsdrill, Decktennis-Konkurrenz. Dann pünktlich am Tisch 43 Lunch. Wehmütig sah ich auf die Bücher, die ich mitgebracht hatte. Zum Lesen würde sich kaum Zeit finden. Bridgepartner wurden gesucht, und unter dem Schiffsvolk wurden anwesende Freimaurer und Ärzte zu Cocktailpartys getrommelt.