Darüber, daß Schulkinder eine möglichst umfassende sexuelle Aufklärung erhalten sollen, herrscht unter modernen Pädagogen kein Zweifel; und diese Forderung gewinnt an Gewicht, je mehr, lauter und ausdauernder von allen möglichen Leuten in aller Öffentlichkeit munter „aufgeklärt“ wird. Die Schule müßte da rechtzeitig korrigieren, sie sollte es besser wissen. Die Frage ist nur: Wie modern sind die Lehrer? Und die Eltern?

Wir haben Grund genug zu der Annahme, daß das Bild, das hier aus der Praxis gezeigt sei, allgemein, wenn auch nicht ausschließlich gültig ist:

Es geht um sexuelle Aufklärung an einem Gymnasium in einem überwiegend evangelischen Bundesland, dessen Ministerialbürokratie als konservativ mit liberalen Tendenzen gilt. Das Gymnasium steht etwa zwanzig Kilometer von einer Großstadt entfernt in einem Siedlungsort.

Es hat, wie vom Gesetz befohlen, einen Elternbeirat. Ein Mitglied dieses Beirates bittet den Vorsitzenden, das Thema „Sexuelle Aufklärung in der Schule“ innerhalb des Elternbeirates zur Diskussion zu stellen. Beide sind der Meinung, daß die Eltern die Schule auffordern sollten, mit Aufklärungsunterricht bei den Zwölf- bis Vierzehnjährigen zu beginnen.

Drei Wochen darauf schlägt der Schulleiter (nachdem er von dem Vorhaben erfahren hat) seinerseits dem Vorsitzenden des Elternbeirats vor, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Acht Tage später findet die Sitzung des Elternbeirates statt. Teilnehmer sind vierzehn Vertreter der Elternschaft, der Direktor und vier Lehrer und Lehrerinnen.

Jener Vater, der als erster die Anregung zu diesem Thema gegeben hat, trägt seine Forderung vor. Der Schulleiter verweist darauf, daß vom Ministerium zu dieser Frage bisher keine präzisen Richtlinien vorlägen. Glücklicherweise jedoch befinde sich im Kollegium ein jüngerer Biologielehrer, der bereits in einem anderen Bundesland Aufklärungsunterricht erteilt habe und gern bereit sei, darüber zu berichten.

Der Biologielehrer: „Ich habe mir damals zwei Filme von der Landesbildstelle kommen lassen und sie vorgeführt. Anschließend konnten dann von den Schülern Fragen gestellt werden. Eine Klasse hat gar nichts gefragt. Da war es dann gut. Eine andere stellte eine Menge Fragen, schließlich auch Fragen, die einfach zu weit gehen. Zum Beispiel über Verhütung oder gewisse Praktiken. Da habe ich dann gepaßt.“