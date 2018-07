Von Hans Weigert

Neue Bücher übers Fernsehen mag man schon gar nicht mehr in die Hand nehmen. Ihre Zahl füllt inzwischen kleine Bibliotheken. Die meisten sind kritisch-bedenklich und handeln wortreich von den Veränderungen der Welt mittels des neuen Mediums. Zur Vergrößerung des Wissens, der handwerklichen Fertigkeit, der Einsicht in Wirkungen oder der Urteilsfähigkeit haben nur sehr wenige dieser Publikationen beigetragen. Das meiste war und ist kurzlebig.

Zu den ganz und gar überflüssigen Werken scheint nun eine besonders anspruchsvoll daherkommende Neuerscheinung zu gehören –

Otto Gmelin: „Philosophie des Fernsehens – Heuristik und Dokumentation“; Band I; Selbstverlag Otto Gmelin, Pfullingen; 272 S., Abb., 34,– DM.

Warum überflüssig? Man versuche Sätze wie die folgenden zu begreifen: „Das Programm als Selbstanschauung, als Theorie in die Welt tretend, ist programmierte Idee und existiert um ihrer Neugier nach Sinnlichkeit willen...“ „Das Prinzip Fernsehen ist dort mißbraucht, wo Werben als Ingredienz der Freiheit ohne Rücksicht auf Qualität diese im Namen der Freiheit liquidiert...“; „Ihre Geschichte (der Veränderung) ist als Bewegung und zielt auf das Veränderbare...“; „Erfolg resultiert aus der bei Produzierendem und beim Zuschauer identischen optimalen Erfüllung erotischer Wunschphantasien“.

So geht das hin, auf feinstem Kunstdruckpapier, edel gesetzt, doch nichts als Galimathias. Wenn ein junger Mensch solch Kauderwelsch schreibt, so ist er entweder der deutschen Sprache nicht mächtig, oder seine Fähigkeit zu denken ist unvollkommen ausgebildet, oder aber seine Eitelkeit überschreitet bei weitem jedes Maß an Selbstkontrolle. So kommt es, daß selbst der bemühte Leser Schwierigkeiten hat, die paar Gedanken aus dem Werk heraus zu destillieren, die allenfalls interessant, indessen kaum neu sind. Etwa dieser: „Bislang ist das Bewußtmachen des Verhaltens und seiner Mechanismen als fast einziges Gegenmittel gegen das Sich-dem-Aggressions-Instinkt-Überlassen gesehen worden. Medium, sich auf diese Weise zu sehen: Fernsehen als Programm.“ Mit anderen Worten: Fernsehen soll die Menschen aufklären. Gerne. Aber wie?

Gmelin verlangt schlicht das Antifernsehen: „Bilder von unerhörter Schönheit des Abstoßenden.“