Im Mordfall King verfolgt das "Federal Board of Investigation" (FBI) seit der vorigen Woche eine heiße Spur. Die amerikanische Bundeskriminalbehörde verglich die am Tatort aufgefundenen Spuren mit 53 000 Fingerabdrücken und ermittelte den fünffach vorbestraften James Earl Ray (40) als mutmaßlichen Mörder des Negerführers. Ray war am 23. April 1967 aus dem Staatsgefängnis von Missouri ausgebrochen, in dem er wegen Raubüberfalls eine 20jährige Freiheitsstrafe verbüßen sollte.

Der angebliche Attentäter, der Martin Luther King am 4. April in Memphis erschoß, hat sich verschiedener Namen bedient: ® Als Eric S. Galt legte er Anfang März in Los Angeles ein Examen für Barkeeper ab; ein damals geknipstes Photo diente jetzt als Erkennungsmittel; unter gleichem Namen kaufte er später in BirminghamAlabama privat einen weißen Ford Mustang; ® als Harvey Lowmeyer erstand er dort am 30. März auch die Tatwaffe, ein Remington Gewehr mit Zielfernrohr; ® als John Willard mietete er sich am 3. April in der Absteige in Memphis ein, von deren Badezimmerfenster aus er den tödlichen Schuß abfeuerte.

Das FBI setzte Ray alias Galt am Donnerstag voriger Wocte auf die Liste der "am dringendsten gesichten Männer" und bat die Bevölkerung über Fernsehen um Fahndungshilfe. Mehr als 200 000 Steckbriefe wurden über die Vereinigten Staaten verbreitet.

Der Haftbefehl lautete freilich nicht mehr allein auf Mord, sondern auch auf "Verschwörung zur Behinderung Dr. Kings in der Ausübung seiner Bürgerrechte", Denn inzwischen waren dem FBI Zweifel an der Identität von Ray und Galt gekommen.

Zeugen hatten das Alt;r von Galt auf 20 bis 32 Jahre geschätzt, das FBI nannte für Galt ein Lebensalter von 36, für Ray eins von 40 Jahren. Andere gravierende Unterschiede ergaben sich im Aussehen und in den Gewohnheiten. Außerdem hatte Galt 196465 Tanzstunde in New Orleans genommen, als Ray noch im Gefängnis von Missouri saß. Das FBI mochte eine Verschwörung nicht mehr ausschließen, denn ois allen "Rays" und "Galts" ließen sich ier verschiedene Täter zusammensetzen. Die Suche des FBI nach- dem Attentäter Kings wurde zur Jagd auf ein Phantom.