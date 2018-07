In den Salonwagen der Deutschen Bundesbahn wird dem Reisenden bewiesen, wie komfortabel eine Bahnreise sein kann – erlesene Ausstattung, viel Platz, Bar und Telephon. Aber Luxus ist für die Bundesbahn nicht wirtschaftlich, deshalb gibt es Salonwagen nur auf Bestellung und gegen klingende Münze. Wer wie ein Fürst reisen will, muß mindestens zwanzig Fahrkarten der ersten Klasse für die gewünschte Strecke lösen. Dafür wird sein Salonwagen an jeden Zug, ausgenommen TEE-Züge, angehängt. Freilich, für eine rollende Hochzeitsfeier oder eine Party auf Rädern lohnt sich das schon einmal, denn der Luxus reicht aus für zwanzig Personen – doch so recht fürstlich wird es dann nicht mehr sein.