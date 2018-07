Inhalt Seite 1 — Gemütlichkeit und Katastrophen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marianne Kesting

Frankreichs Noveau Roman genießt in Deutschland ein beträchtliches Prestige, aber offenbar nur sehr wenige in der jüngeren Schriftstellergeneration sind fähig, es ihm gleichzutun (womit nicht etwa seine Imitation gemeint ist). Eine Ästhetik zu bewundern und sich ihrer zu bedienen, sind zwei Dinge. Der bewährte Realismus jedenfalls ist gängiger, leichter zu handhaben, leichter verständlich; außerdem erzeugt er automatisch höhere Verkaufszahlen. Darum huldigen ihm selbst Schriftsteller, die, wenn man sie reden hört, sich ausschließlich über Sprachästhetik, Infragespräch und wandernde Blickpunkte auslassen und nichts so sehr lieben wie Samuel Beckett.

Ror Wolf, einer der begabtesten unter den jüngeren deutschen Autoren, bringt als einer der wenigen die Fähigkeit mit, einen modernen ästhetischen Bewußtseinsstand nicht nur zu begreifen, sondern in ihm zu schreiben. Das war schon an seinem ersten Roman „Fortsetzung des Berichts“ auffällig, in dem sich so alltägliche Vorgänge wie die des Erzählens und Essens zu einem apokalyptischen Sprachvorgang steigerten.

Ich gestehe, daß sein zweiter Roman – Ror Wolf: „Pizer und Pelzer, eine Abenteuer-Serie“; edition suhrkamp 234, Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 146 S., 3,– DM

– mich ebenso fasziniert hat. Hier brechen musikalische Gesetzmäßigkeiten ein. Themen und Motive tauchen auf, verflechten sich, umspielen einander in Variationen und bringen schließlich phantastische Szenerien, einer zugleich unheimlichen und burlesken Kleinbürgerwelt hervor wie das Zimmerpanorama mit Pilzer und Pelzer, der Witwe, dem Klavier und dem Bild vom Schiffsuntergang.

Handlung ist in diesem „Roman“ nicht etwa, was mit den Figuren geschieht. Handlung ist hier die eigenmächtige Tätigkeit der Sprache. Sie ist es, die eine Serie von Abenteuern hervorbringt. Ihr Vehikel ist der Kopf des Erzählers, in dem sich „Hügel von Erinnerungen aufgeschaufelt“ haben, deren Mosaik der Leser sich selber zusammensetzen muß. Die Abenteuer also spielen sich zwischen Kopf und Papier ab. Kopf und Papier suggerieren die „Einheit des Ortes“, das fiktive Zimmer, das noch erweitert wird durch den größeren Rahmen des Hauses mit seinen Türen, Gängen, Kellern und Fluren, seinen Augen-Fenstern, die still nach draußen blicken (auf das Meer, auf eine Baumgruppe) oder nach innen, wo Pilzer und Pelzer (vielleicht geben sie mitsamt dem Erzähler nur eine Figur ab) mit der Witwe Kaffee trinken und das Bild an der Wand plötzlich ein Lied hervorruft: „Auf hoher See oder: auf schwerer See“, ja, wo die Szenerie des Bildes an der Wand sogar ein reguläres Seeabenteuer gebiert und einen Schiffsuntergang erzählt, der natürlich so irreal und real, so plastisch und undeutlich ist wie die Vorgänge im Zimmer oder im Hause selbst.

Das Verfahren stammt von Robbe-Grillet. Aber Ror Wolf hat es in eine weitaus faszinierendere Sprache gebracht und in einer Phantastik angesiedelt, die nicht mehr, wie Robbe-Grillets frühere Romane, vorgibt, es werde eine Außenrealität abgeschildert. Bei Wolf gibt es lediglich die Realität des Schreibens, der Assoziation, der Erinnerung, der undeutlichen Sinneswahrnehmungen, eine Welt von unheimlicher Gemütlichkeit, hinter der der Schrecken lauert.