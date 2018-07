Inhalt Seite 1 — Hannover ließ sie von der Leine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Professor Mössner machte wieder einmal seinem Unwillen Luft. Die Münchner electronica, eine Fachmesse für elektronische Bauelemente, sei eine Fehldisposition, befand er. Im übrigen sei er sich mit der deutschen Industrie einig, daß die Elektronik ein Zweig der Elektroindustrie sei und deshalb nach Hannover gehöre.

Mössner ist Vorstandsmitglied der Messe AG in Hannover und kann es offenbar nicht verwinden, daß die Münchner Fachmesse trotz aller Unkenrufe, der reservierten Haltung der zuständigen Fachverbände und einiger Großunternehmen der Branche sowie intensivem Sperrfeuer aus Hannover eine recht erfolgreiche Einrichtung geworden ist.

Denn während 1964 auf der ersten electronica rund vierzehntausend Besucher gezählt wurden, waren es 1966 auf der zweiten schon dreiundzwanzigtausend. Angesichts der Besuchermassen in Hannover sind das zwar bescheidene Zahlen, aber in München dürfen nur Fachleute die Hallen betreten, in Hannover ziehen ganze Familien von Stand zu Stand. Die Zahl der Aussteller stieg in München zwischen 1964 und 1966 von vier- auf achthundert und für die Schau im November 1968 liegen schon jetzt wieder 450 Anmeldungen vor. In Hannover zeigten dagegen 1967 nur rund 600 in- und ausländische Unternehmen elektronische Erzeugnisse. Für eine „Fehldisposition“ hat die electronica also eine recht bemerkenswerte Entwicklung hinter sich.

In Hannover hat man einen nicht unbedeutenden Anteil an der Münchner Fehlgeburt. Viele Jahre lang konnte in der Messestadt an der Leine noch lange nicht jedes Elektrounternehmen eine Ausstellungsfläche mieten. Vor allem Ausländer kamen nicht zum Zuge. Kenner der Verhältnisse argwöhnen, daß diese Situation manchem deutschen Unternehmen (und Teilhaber an der Elektro-Messehaus AG) nicht gerade unangenehm war. Denn bei den elektronischen Bauelementen haben vor allem die Amerikaner einen beträchtlichen Vorsprung vor der deutschen Konkurrenz. Kaum verwunderlich, daß eine andere Messestadt, animiert von enttäuschten Bewerbern um Hannoveraner Quadratmeter, die Chance wahrnahm. München konnte nicht nur mit ausreichender Ausstellungsfläche, sondern auch mit niedrigeren Standmieten, einem qualifizierten Publikum und einer strengen Begrenzung des Angebots locken.

Daraufhin wurde man in Hannover munter. Drohte doch die Gefahr am Horizont, daß sich die industrielle Mammutschau in ihre Bestandteile – sprich einzelne Fachmessen – auflöste. Neue Hallen boten endlich auch den vielen Firmen Ausstellungsfläche, die seit Jahren auf der Warteliste standen. Mit Nachdruck wurde vor allem solchen Unternehmen ein Stand angeboten, die in München ausstellten. Die in München so erfolgreiche Fachtagung über elektronische Bauelemente wurde auch in Hannover eingeführt, um Fachbesuchern, die bei ihren Firmen um Urlaub und Reisespesen nachsuchen, zusätzliche Argumente für den Besuch zu bieten.

Das hatte Erfolg, aber die electronica war trotzdem nicht aus der Welt zu schaffen. Deshalb kündigte jetzt die Messeleitung in Hannover, wenige Tage vor Eröffnung der neuen Industrieschau, eine neue Offensive an. Bis 1970 soll für die Elektroindustrie und die immer stärker nach vorn drängende Elektronik ein neuer, großzügiger Hallenkomplex errichtet werden. Man folge dem Druck des Marktes, erklärte Professor Mössner hierzu und – ein Seitenhieb gegen andere Messestädte – baue keine Hallen, für die man dann später verzweifelt nach füllenden Ausstellungen suche.

Über diesen Verdacht ist die Messeleitung wahrlich erhaben. Denn nach ihren eigenen Angaben besteht schon heute Nachfrage nach 26 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche für die Elektroindustrie, mehr als 16 000 hat Hannover aber immer noch nicht zu bieten. Fünfhundert Firmen haben um einen festen Platz oder um Erweiterung ihres bisherigen Messestandes nachgesucht. Jede dritte Anfrage kommt aus dem Ausland. Sie alle werden sich aber noch ein wenig gedulden oder nach München gehen müssen.