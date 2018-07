Von Gisela Stelly

Auf der Wandkarte hebt sich die Bundesrepublik, pastellfarben getönt, vom weißen Nichts der Nachbarn ab. Über die westdeutschen Lande sind rote Fahnen, kleinere und größere, verstreut; und wie auf einer martialischen Stabskarte dräuen dicke rotgestrichelte Pfeile. Darunter steht zu lesen: „Die Rote Infiltration.“

Die Schaukarte hängt im Hauptquartier des Hamburger SDS; doch jetzt stehen, sitzen, hocken hier, acht Stufen unter dem Straßenniveau, in den mit Stühlen, durchgesessenen Sesseln, Matratzen vollgestellten Kellerraum, keine Studenten. Was wochentags vormittags in die Schulstunde geht, hat sich an diesem Sonntag nachmittag zu einem Schulungsprogramm versammelt: rebellische Schülerschaft. Etwa 35 Jungen und ein Dutzend Mädchen haben Polit-Lektion, Mitglieder des „Allgemeinen Unabhängigen Sozialistischen Schülerbundes“, dessen Kürzel „AUSS“ (sprich A-U-Es-Es oder auch „aus“) ein Markenzeichen der Primaner-Radikalität geworden ist.

Unter den Blicken von Marx, Lenin, Mao, Che und angesichts wandfüllender Plakate mit paradierenden Rotarmisten üben sich die Fünfzehn- bis Neunzehnjährigen in der Diskussion. Sie reden sich die Köpfe heiß; aber sie schwatzen nicht durcheinander. Es geht um „Repression dieses Systems“, um „Demonstrationsmethoden und Demonstrationsziele“, um das „taktische Vorgehen“ nicht nur in ihrer speziellen „Klassengesellschaft“.

Verhetzte Kinder der Linken? Verbissene Unterstufen-Ideologen? Vielleicht spukt so die AUSS-Gruppe in manchen Lehrergehirnen herum: Teufelchen, vor denen man in Konferenzen warnen muß, weil sie die Schul-„Hölle“ befeuern. Doch hier, in dieser Gegen-Schulstunde, macht sich weder Fanatismus breit, noch kriecht gequälte Verbohrtheit in die Auseinandersetzung. Nur das spürt man sofort: Die AUSS-Kinder lassen sich nichts gefallen, was auch nur den leisesten Verdacht von Täuschung in sich birgt. Sie kennen sich schon aus in den Ungereimtheiten und Schwächen der anderen. Sie sind „links“, und sie wollen beweisen, daß sie recht haben.

Ein Veranstaltungskalender der „anderen“ wird herumgereicht: Da wird irgendwo ein Schulrat über modernes Schulwesen sprechen, wollen Jung-SPDler diskutieren. Und die AUSS-Gruppe beschließt, hinzugehen und sich einzumischen. Einer mahnt: „Ihr müßt euch aber vorbereiten, wenn ihr jemanden auf unsere Seite ziehen wollt. Die sind auf Draht.“

Es herrscht Arbeitsatmosphäre. Die Sonntagsthemen werden verlesen: „Klassenfeind Nummer eins“, das liegt nahe, ist die Schule im allgemeinen, sind die Lehrer im besonderen. Die beiden Schüler, die die Diskussion leiten, lässig, doch nicht ohne Funktionärsattitüde, hocken erhöht auf den Lehnen von Sitzgelegenheiten. Der Text eines Flugblatts, das man in den Schulen verteilen will, ist entworfen worden und wird vorgelesen. Thema: „Die Zensurenmitbestimmung.“