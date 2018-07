Von Erwin Lausch

Jeder weiß: Chirurgen sind die Matadore der modernen Medizin. Indes: „Das höchste zu erstrebende Ziel der Chirurgie besteht darin, Operationen überflüssig zu machen.“

Mit dieser scheinbar widersinnigen Bemerkung leitete in der vergangenen Woche in München der Präsident des diesjährigen deutschen Chirurgenkongresses, Professor Zenker, seine Eröffnungsrede über „Ziele und Entwicklung der Chirurgie“ ein. Als Anfangserfolge auf diesem Wege nannte er die Abnahme chirurgischer Eingriffe bei Patienten mit schweren Infektionen durch Eiter erregende Bakterien oder mit tuberkulösen Erkrankungen – dank der Entdeckung schlagkräftiger Antibiotika und Tuberkulose hemmender Heilmittel.

Doch auch radioaktive Substanzen machen neuerdings manche Operation überflüssig. Dieser hochinteressante Sachverhalt verbarg sich hinter dem wenig eindrucksvoll klingenden Thema „Szintigraphie in der Diagnostik der Bauchorgane“, dem eine Sitzung des Chirurgenkongresses gewidmet war.

Dank der Szintigraphie, so erfuhren die Teilnehmer des Chirurgenkongresses, ist es heute möglich, in inneren Organen Krebsgeschwülste, aber auch andere Erkrankungen zu diagnostizieren, die bisher bei geschlossener Bauchhöhle nicht zu erkennen waren. Hatten Ärzte den Verdacht, daß etwa Leber, Milz oder Bauchspeicheldrüse von einem Tumor befallen sein könnten, so blieb oft nichts anderes übrig, als sich mit eigenen Augen von der Situation zu überzeugen.

Ein derartiger Eingriff konnte aus zwei Gründen überflüssig sein: Entweder fanden die Chirurgen ihren Verdacht nicht bestätigt, oder aber die Krankheit war schon so weit vorangeschritten, daß von einer Operation am erkrankten Organ keine Besserung mehr zu erwarten war – ein Sachverhalt, den mitfühlende Verwandte und Bekannte des Patienten in die Kurzformel zu fassen pflegen: „Die Ärzte haben reingeschaut und gleich wieder zugenäht.“

Mit der Szintigraphie – der Begriff wurde aus dem lateinischen Wort scintilla = Funke und dem griechischen Wort graphein – schreiben zusammengesetzt – werden die Möglichkeiten, die Röntgenuntersuchungen bieten, entscheidend erweitert. Während Röntgenstrahlen den Körper von außen durchdringen müssen, damit die Mediziner auf den Röntgenfilmen einen diagnostisch ergiebigen Kontrast feststellen können, werden bei szintigraphischen Verfahren die Organe durch radioaktive Atome von innen her ausgeleuchtet. Auf diese Weise können auch Körperorgane sichtbar gemacht werden, die auf Röntgenaufnahmen überhaupt nicht oder nur mit Hilfe unsicherer oder komplizierter Verfahren auszumachen sind.