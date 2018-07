Butter für 92 Pfennig das Pfund – zu diesem Preis trifft sie aus der Sowjetunion im Freihafen von Antwerpen ein – wird „an einen in der Schweiz ansässigen ausländischen Kaufmann“ weitergeleitet, um von dort den Weg in die EWG zu finden. Das behauptet Monsieur Naveau, Abgeordneter des Europäischen Parlaments in Straßburg; von der Europa-Kommission möchte er wissen, was sie davon hält.

Der Kommission dürft: die Antwort nicht leichtfallen. Einersets soll sie die Landwirte der EWG schützen – also auch vor der roten Niedrigpreis-Butter. Andererseits strebt die Europäische Gemeinschaft mehr Handel mit dem Osten an.

Die osteuropäischen Staaten indessen können ihre industrieller, Importe aus dem Westen nur steigern, wenn sie dort weiter viel Agrarprodukte absetzen. Rund 50 Prozent der im Westen verkäuflichen Exportwaren des europäischen Ostens bleiben landwirtschaftliche Erzeugnisse – Ungarn, Polen, Rumänien und Bulgarien müssen ihre Industrieeinfuhren sogar überwiegend mit Nahrungsmitteln kompensieren.

Die Chancen dafür sinken jedoch. Polens Eier-Exporte in die Gemeinschaft fielen in wenigen Jahren auf sieben Prozent der ursprünglichen Menge. Allein von 1966 auf 1967 sank die Zahl der in die Bundesrepublik gelieferten polnischen Rinder von 21 500 auf 600. Ungarn büßt in der EWG pro Jahr acht Millionen Dollar Exportwert ein, weil der landwirtschaftliche Absatz zurückgeht.

Der Osten sucht den Westhandel, weil er Industrieerzeugnisse dringend nötig hat. Im altmodischen Handelsgebaren der Staatswirtschaftsländer – keine Bezahlung mit Geld, sondern Ware – müssen Westdevisen mit hohen Agrarexporten verdient werden, damit Importe aus der EWG möglich sind. Hierüber wollen die Osteuropäer nun mit der Europa-Gemeinschaft (die sie bisher nicht zur Kenntnis nahmen) „auf technischer Ebene“ verhandeln.

Man streitet sich nur noch darüber, ob das „Comecon“, die EWG des Ostens, diese Verhandlungen für alle führen oder jeder für sich verhandeln soll. Die Partner der Sowjetunion würden es wohl lieber bei einer „Konzertierung im Comecon“ bewenden lassen (und auf diese Weise der von Moskau gerade neu geforderten sozialistischen Disziplin genügen). Mit der EWG aber wünschen diese Länder getrennt zu verhandeln. Ihr Argument: Der Comecon-Vertrag sieht – im Gegensatz zum Romvertrag – keine gemeinsame Handelspolitik vor.

In jedem Falle, so wird deutlich, kommt das Wirtschaftsgespräch zwischen West- und Osteuropa unter dem Zwang der EWG-Realität in Gang. Sie braucht Russen und andere nicht mehr ewig zu zwingen, sich für den EWG-Protektionismus mit Dumping-Butter auf Schleichwegen zu rächen. hb