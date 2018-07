Reit- und Springpferde stehen in den Gestüten Hortobagy, Mosonmagyarovar, Radihaza, Szentamas und Tata westdeutschen Urlaubern zur Verfügung, die bereit sind, täglich 38 Mark (in Hortobagy 46 Mark) für zwei Stunden Reiten, Zimmer und Vollpension auszugeben. Die Reitlehrer sprechen deutsch. Ungarn bietet außerdem zehntägige Reittouren für 740 Mark an. Man ist täglich drei bis fünf Stunden im Sattel und reitet durch freie Gebiete, Waldungen, Steppen und Weiden. Reitschulen sind während der Badesaison am Plattensee in Tihany und Siofok geöffnet. 20 Reitstunden kosten 104 Mark, eine Reitstunde 6,80 Mark, mit Reitlehrer oder Begleiter zehn Mark.