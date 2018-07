Inhalt Seite 1 — Von Plänen wird keiner reich Seite 2 Auf einer Seite lesen

In diesen Tagen, meine verehrten Leser, haben die deutschen Sparkassen ihren Ziel-Sparplan aus der Taufe gehoben. Auf den ersten Blick erscheint er als ein recht kompliziertes Ding. In Wahrheit ist er jedoch nur eine Zusammenfassung aller Spararten, wie sie seit Jahren von Banken und Sparkassen geboten werden. Sie werden von den Sparkassen jetzt lediglich handlicher dargereicht. Den Kräften an den Schaltern wird die Beratung erleichtert; sie brauchen dem Kunden künftig nur noch einen Fragebogen vorzulegen, in denen nach seinen Sparabsichten gefragt wird. Alles andere läuft dann von selbst.

Die Sparkassen haben lange gezögert, ehe sie mit einem solchen „Plan“ herausgekommen sind. Die meisten Banken sind ihnen mit ähnlichen Konstruktionen zuvorgekommen. Ziel aller Pläne ist es, den Kunden langfristig an das jeweilige Institut zu binden und sein Sparaufkommen über die eigenen Kassen zu lenken. Die Planeritis brach aus, als sich zeigte, wie groß die Erfolge sind, welche die Vertriebsgesellschaften ausländischer Fonds mit dem Verkauf ihrer Pläne hatten, obwohl sie bis zu 12 Prozent der Sparsumme als Spesen verschlingen und obwohl eine Kündigung des Sparplanes in den ersten Jahren einen Verlust von rund 50 Prozent des bis dahin Gesparten zur Folge hat.

Deutsche Fonds sind mit ihren Spesen zahmer, allerdings waren in den letzten Jahren auch ihre Erfolge (für den Zertifikatsbesitzer) meist geringer als bei den Auslandsfonds – im wesentlichen eine Folge der besseren New Yorker Börse und des gleichzeitig schwachen deutschen Aktienmarktes. Im Jahr 1967 haben die deutschen Fonds allerdings im internationalen Vergleich gut mithalten können.

Der Ziel-Sparplan der Sparkassen ist mit keinen zusätzlichen Spesen verknüpft. Eine wichtige Neuerung gibt es beim Kontensparen. Hier wird ein Vertrag abgeschlossen, in dem sich der Sparer verpflichtet, regelmäßige Sparbeiträge zu leisten. Die Sparkassen schreiben diese Beträge einem besonderen Konto gut. Die Verzinsung wird nicht überall einheitlich gehandhabt. Bei den meisten Kassen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes gibt es vom ersten Sparjahr ab eine Grundverzinsung von 3 1/2 Prozent, dazu wird jeweils ein Bonus gerechnet. Im ersten Jahr beträgt er ein Prozent, im vierten Sparjahr bereits 2,5 Prozent.

In Abweichung von dem Ziel-Sparverfahren des Verbandes haben sich die beiden Sparkassen in Hamburg entschlossen, dem Kunden bereits bei Abschluß eines Ziel-Sparvertrages mit einer Mindestlaufzeit von vier Jahren einen höheren Zins, nämlich 1 1/2 Prozent über dem Zinssatz für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist, zu garantieren. Das sind zur Zeit fünf Prozent. Außerdem wird noch ein nach Laufzeit gestaffelter einmaliger Bonus auf die eigene Sparleistung des Kunden gewährt, der nach vier Jahren Laufzeit ein Prozent und nach zehn Jahren Laufzeit 3 1/2 Prozent beträgt.

Wichtig: Änderungen des Ziel-Sparplanes, insbesondere Herauf- und Herabsetzung der vereinbarten Leistungen, sind jederzeit möglich. Bei Abzügen vom Ziel-Sparkonto wird der höhere Zins für den verbleibenden Bodensatz weitergezahlt. Damit sollen von vornherein Bedenken zerstreut werden, die bei denjenigen Sparern entstehen könnten, die sich scheuen, eine über Jahre laufende Verpflichtung zu übernehmen.

Im Rahmen des Ziel-Sparplanes können auch Lebensversicherungen oder Bausparpläne abgeschlossen werden. In der Praxis leistet die Sparkasse dann die Beitragszahlungen weiter. Es können Wertpapiere (die Investment-Zertifikate der Sparkassenorganisation und festverzinsliche Papiere) erworben werden, natürlich auch unter Ausnutzung der Vorteile des 312-Mark-Gesetzes, der Bauspar- und allgemeinen Sparförderung. Die meisten Sparziele (bis auf Lebensversicherung) sind mittelfristiger Natur. Besondere Vorteile, außer einem Service, werden hierbei jedoch nicht geboten.