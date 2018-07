100 Millionen für Österreich

Die Republik Österreich emittiert eine Anleihe von 100 Millionen Mark. Die 7prozentigen inhaber-Teilschuldverschreibungen werden zum Kurs von 99 1/2 Prozent angeboten. Nach vier Freijahren wird die Anleihe in zehn gleichen Jahresraten zum Nennwert getilgt. Die jeweils noch nicht fälligen Stücke können von Österreich erstmalig am 1. April 1978 oder zu einem der folgenden Tilgungstermine gekündigt oder verstärkt getilgt werden, und zwar zum 1. April 1978 mit 101 1/2 Prozent, zum 1. April 1979 mit 101, zum 1. April 1980 mit 100 1/2 und zum 1. April 1981 zum Nennwert. Die Nachfrage nach dieser Anleihe war lebhaft.

Kreditgarantiegemeinschaft arbeitet

Die „Kreditgarantiegemeinschaft für Industrie, Verkehrs- und sonstiges Gewerbe in Nordrhein-Westfalen GmbH“ (KGG) hat jetzt in Düsseldorf ihre Tätigkeit aufgenommen. Die KGG übernimmt vor allem Bürgschaften bei Investitions- aber auch bei Betriebsmittelkrediten, und zwar für den Teil der Kredite, für den bankübliche Sicherheiten nicht gestellt werden können. Die Bürgschaft soll im Einzelfall bei Industrieunternehmen 200 000 Mark, bei Verkehrsunternehmen 150 000 Mark und beim sonstigen Gewerbe 100 000 Mark zuzüglich anteiliger Zinsen und Kosten nicht überschreiten und darf über 80 Prozent des Gesamtbetrages des zu gewährenden Kredites nicht hinausgehen. Die Laufzeit beträgt mindestens 6 Monate und höchstens 12 Jahre, bei der Finanzierung gewerblicher Bauten und Bauteile höchstens 20 Jahre.

Bank kommt ins Haus

Um seinen Kundenkreis zu erweitern, hat das Bankhaus Münchmeyer & Co in Hamburg die Münchmeyer-Anlage-Planung GmbH & Co KG gegründet, die sich mit Hilfe eines Stabes qualifizierter Mitarbeiter mit der Planung, Beratung und Vermittlung von Vermögensanlagen aller Art – einschließlich in- und ausländischer Investmentbeteiligungen – beschäftigt, und zwar „zu jeder Zeit und an jedem Ort“. Damit will das Hamburger Bankhaus der Aktivität der Vertriebsgesellschaften ausländischer Fonds begegnen, die ihre großen Erfolge größtenteils ihrer individuellen Verkaufstaktik im Hause der Kunden zu verdanken haben. Die Mitarbeiter von Münchmeyer unterscheiden sich insofern von den üblichen Investment-Vertretern als sie nicht nur die Anteile einer einzigen Investment-Gruppe zu verkaufen haben, sondern versuchen sollen, aus der gesamten Anlage-Palette das für den Kunden Richtige herauszufinden – ohne Rücksicht auf ihre eigene Provision nehmen zu müssen.