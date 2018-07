Die Kunst lebt im Zwielicht der Vernunft und ist immer eine Jugendtochter des Geistes. Solange der Geist in der Kunst lebt, ist er jung. Johann Gottfried Seume

Zu neuem Selbstbewußtsein

Den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält in diesem Jahr der Staatspräsident der Republik Senegal, der einstige Professor für klassische Sprachen und Staatssekretär für wissenschaftliche Forschung im Kabinett Edgar Faure: der Dichter Leopold Sedar Senghor, neben Aimé Césaire die wichtigste poetische Stimme der negritude, Verfechter der politischen wie geistigen Emanzipation des Schwarzen Afrikas, zu dessen neuem Selbstbewußtsein sein Werk beizutragen bestimmt ist. So begrüßenswert diese Entscheidung ist, so dringend erscheint es aber auch nötig, daß der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die verschiedenen Appelle erwägt, die steife Würdigkeit der Verleihungszeremonie durch zeitgemäßere Formen zu ersetzen.

Fernseh-Gold

Der diesjährige DAG-Fernsehpreis in Gold (dotiert mit 10 000 Mark) wird an Heinz von Cramer für das Fernsehspiel „Dieser Mann und Deutschland“, der Preis in Silber (dotiert mit 5000 Mark) an Peter Adler für das Dokumentarspiel „Heydrich in Prag“ vergeben. Eine ehrende Anerkennung erhält Dieter Waldmann für das Fernsehspiel „Das ausgefüllte Leben des Alexander Dubronski“.

Intrige und Beleidigung

May Spils’ „Schätzchen“ wird in Cannes nicht zur Sache kommen können. Der offiziell von Deutschland für die Filmfestspiele in Cannes nominierte Jungfilm wurde von der französischen Auswahlkommission ohne Begründung abgelehnt, nachdem der Streifen bereits französisch untertitelt war. Die Regisseurin sieht hinter der französischen Entscheidung eine Intrige, hält sie für eine Beleidigung des deutschen Auswahlkomitees, der Filmkritik und des deutschen Publikums. Leider fehlen ihr zur Zeit noch die entsprechenden Kollegen, die ihre Beiträge für Cannes aus Sympathie mit der Deutschen aus dem Programm zurückzögen.