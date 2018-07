Eingerahmt von televisionsreifen Unterhaltungsnummern verkündete Fernseh-Charmeur Karlheinz Hollmann in sieben geschickt organisierten Präsentations-Shows staunenden Rundfunk- und Fernsehfachhändlern ein neues Vertriebsprogramm der Wolfenbütteler Kuba Imperial GmbH.

Unter dem neuen Markennamen „Imperial General Electric“ will die Tochter des US-Giganten (Weltumsatz von General Electric: 30 Milliarden Mark) künftig eine „exklusiv gestaltete“ Serie von Rundfunk- und Fernsehgeräten direkt an den Einzelhandel liefern.

Bedingung: die Unterschrift auf einem Vertriebsbindungsvertrag eigener Prägung, der mit Experten des Bundeskartellamts abgestimmt wurde. Im Vertrag werden Hersteller und Händler an harte Ketten gelegt. Kuba Imperial verpflichtet sich, die neue Marke ausschließlich und direkt an die Vertragseinzelhändler zu liefern, von denen ein hoher Grad von „Fachhandels-Reinheit“ verlangt wird: Sie müssen sich unter anderem verpflichten, die Imperial-General-Electric-Geräte nicht an Wiederverkäufer zu veräußern und sie auch nicht zur „Lockvogelwerbung“ zu verwenden.

Der Vertrag kann beiderseits ohne Angabe von Gründen jederzeit fristlos gekündigt werden. Vertragsstrafen im Falle des Verstoßes gegen Vereinbarungen müssen nicht nur die Händler, sondern will auch Kuba bezahlen.

Kuba verpflichtet sich, unter bestimmten Voraussetzungen nach sechs Monaten unverkaufte Geräte zum Einstandspreis zurückzunehmen. Boni werden nach einem ausgetüftelten, umsatzfördernden System einheitlich gewährt: In einem „Fachausschuß“ sollen die Einzelhändler ein institutionelles Mitspracherecht bei der Programmgestaltung erhalten.

Kuba Imperial will mit dieser Vertriebsbindung sein Image aufpolieren – ein Image, das beim deutschen Fachhandel unter langwierigen Querelen bei der Aufhebung der Preisbindung für Farbfernsehgeräte und wegen unkonventioneller Vertriebsmethoden gelitten hatte.

Der größte Teil der jährlich produzierten knapp 200 000 Geräte (Kuba-Markenanteil bei Schwarzweiß-Fernsehern: knapp 12 Prozent) wird jedoch weiterhin unter den Namen Kuba und Silberfunk andere Vertriebswege gehen.

Von der neuen Direktmarke erwartet man einen Umsatzanteil von 20 bis 25 Prozent. Die Großaktion gegen die „Aufweichung der Vertriebswege“ wird von allenfalls 300 Fachhändlern getragen werden. ihz.