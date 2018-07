Von Robert Strobel

Bonn, im April

Die von den Studenten verlangte Diskussion mit Bonner Politikern ist im Gange. Die Studenten werden dabei vom VDS, dem Verband Deutscher Studentenschaften, vertreten, dem von den 105 Allgemeinen Studentenausschüssen 98 angehören. Am Tage vor der Sondersitzung des Bundestages unterhielt sich der Bundeskanzler mit Mitgliedern des VDS-Vorstandes, die vorher mit Vertretern des FDP-Präsidiums und mit führenden Politikern der SPD diskutiert hatten. In all diesen Gesprächen ging es um die umstrittenen Fragen: Notstandsverfassung, Konzentration im Pressewesen (Springer), Studentendemonstrationen und – in der Unterredung mit dem Kanzler – auch um den Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Kiesinger vertrat die Meinung, daß die Demonstrationen indirekt auch zu dem Wahlerfolg der NPD beigetragen hätten, was die Studenten nicht gelten lassen wollten.

Solche Gespräche können natürlich nur allmählich entspannend wirken. Die Vorstellungen und Erfahrungen auf beiden Seiten sind zu unterschiedlich, als daß man sich rasch auf eine gemeinsame Bewertung der Fakten einigen könnte. Selbst dort, wo man sich grundsätzlich zu verständigen scheint – wie in der Ablehnung von Gewalttätigkeiten –, werden im Laufe der Diskussion Vorbehalte und Einschränkungen gemacht, die die vermutete Übereinstimmung sogleich wieder in Frage stellen. So stimmten die Studenten der Verurteilung von Gewaltaktionen zu, meinten aber, daß man solche Ausschreitungen milder beurteilen müsse, weil sie in einer „Verzweiflungsstimmung“ begangen worden seien. Das offizielle Kommunique verschleierte diesen Einwand mit der Formulierung, daß über die Bewertung der Motive, die zu Gewalttätigkeiten geführt hätten, eine Übereinstimmung nicht habe erzielt werden können. In dem Gespräch mit Kiesinger erklärten die Studenten auch, man könne die Gewaltanwendungen während der Oster-Unruhen nicht losgelöst von der allgemeinen Entwicklung in der Bundesrepublik bedachten, während Kiesinger die Situation zwar für stellenweise korrekturbedürftig, aber keineswegs als einen Grund zu radikalen Aktionen ansieht.

In der grundsätzlichen Ablehnung jeder Notstandsgesetzgebung stießen die VDS-Vertreter eher bei der FDP als bei den Sozialdemokraten oder gar beim Kanzler auf Verständnis. Im Streit um die Pressekonzentration wiesen die Politiker aller Parteien auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten hin, die alle Entflechtungs- und Enteignungsparolen undurchführbar machen. Die FDP will prüfen, ob das Modell der Aufsichtsgremien bei Rundfunk- und Fernsehanstalten für eine öffentliche Kontrolle im Fall zu starker Konzentration publizistischer Macht angewandt werden kann. In Fachkreisen verspricht man sich freilich von einer solchen Kontrolle nicht viel.

Mit dem SDS wollen weder der Kanzler noch die SPD diskutieren. Denn ein Gespräch, in dem der eine Partner von vornherein die grundsätzliche Preisgabe der Position des anderen verlangt, ist sinnlos. Die SPD ist aber bereit, mit einzelnen Mitgliedern des SDS, „sofern sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und die Rechtsordnung gewahrt wissen wollen“, zu debattieren. Die FDP hat bisher eine solche Einschränkung nicht gemacht.