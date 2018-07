Die internationale Ausschreibung des pakistanischen Tarbela-Staudamm-Projekts, an der sich auch Westdeutschland beteiligte, hat eine französisch-italienische Gesellschaft gewonnen. Eine westdeutsch-schweizerische Monopolgruppe, die durch betrügerische Manipulationen das bisher größte Entwicklungsprojekt an sich reißen wollte, war der „Verletzung internationaler Ausschreibegepflogenheiten“ überführt worden ... Die Bonner Regierung zog ihre Zusage, sich an der Finanzierung des Projektes mit 400 Millionen Mark zu beteiligen, sofort zurück. Auch ein in Aussicht gestellter 200-Millionen-Mark-Kredit wird verweigert.

Zu „überführen“ gab es wenig. Das Tarbela-Konsortium hatte seinen Preisvoranschlag wegen einer Verschiebung des Bautermins erhöht, und das war kein Geheimnis. Die Bonner Zusage, 100 Millionen Dollar für das Tarbela-Projekt zu gewähren, war an die Erteilung des Auftrages an die deutsch-schweizerische Firmengruppe gebunden. Aus einem älteren Fonds gibt die Bundesrepublik 100 Millionen Mark für Tarbela. Weitere 100 bis 120 Millionen Mark stehen zur Verfügung, wenn deutsche Firmen mit Unterlieferungen am Tarbela-Projekt beteiligt werden.