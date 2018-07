Inhalt Seite 1 — Bakterien gegen Immunreaktion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einen neuen Weg, das noch immer hohe Risiko von Organverpflanzungen zu senken, haben möglicherweise zwei Wissenschaftler an der Universität des US-Staates North Carolina entdeckt. Ausgerechnet Streptokokken, gefährliche Krankheitserreger, könnten nach Beobachtungen der Forscher Dr. John Schwab und Dr. Artin Malakian zu erfolgreicheren Transplantationen beitragen.

Die größte Schwierigkeit bei Transplantationen ist die Abwehrreaktion, die der Körper des Organempfängers dem fremden Organ entgegensetzt. Zwar können die Mediziner die Abwehrreaktion unterdrücken – etwa durch massive Röntgenbestrahlung oder durch spezielle Medikamente –, aber dadurch beschwören sie für den schwerkranken und frischoperierten Patienten eine neue Gefahr herauf: Geschwächt wird nicht nur die Abwehrreaktion gegen das rettende Fremdorgan, sondern auch die Abwehrkräfte gegen Bakterien (wie bei Louis Washansky).

Dr. Schwab und Dr. Malakian, die an der Universität von North Carolina in der Abteilung für Bakteriologie und Immunologie arbeiten, entdeckten nun eine verheißungsvolle neue Substanz: In den Experimenten der beiden Forscher verhinderte sie die Abwehrreaktion gegen fremde Körperzellen offensichtlich schonender und auf eine andere Weise als bisher benutzte Mittel.

Diese Substanz gewannen Schwab und Malakian aus Streptokokken, jenen tückischen Bakterien, die zahlreiche Menschenleben gefordert haben. Streptokokken sind die Urheber gefährlicher Eiterungen und Entzündungen. Auch an der Entstehung von Wundrose und Scharlach sind Streptokokken beteiligt. Dank der Sulfonamide und der Antibiotika haben sie heute ihren Schrecken weitgehend verloren.

Aus dem Zellplasma der Bakterien isolierten die Forscher ein Produkt, das sie in den Protokollen als SF-II bezeichneten. Sie spritzten Mäusen jeweils fünf Milligramm SF-II ein. 24 Stunden später erhielten die Mäuse eine Injektion roter Blutkörperchen, die von Schafen stammten.

Normalerweise hätten die artfremden Zellen eine heftige Abwehrreaktion hervorgerufen. Im Blut der Mäuse wäre die Zahl jener Zellen, die Abwehrstoffe produzieren, stark angestiegen. Aber nun geschah nichts. Das Bakterien-Produkt hatte die Abwehrreaktion unterdrückt. Aber wie?

Nach den Vorstellungen von Immunologen ist die Bildung von Abwehrstoffen gegen fremde Organismen oder Teile von ihnen ein komplizierter Prozeß. Unter anderem entstehen dabei sogenannte Gedächtniszellen, die sich noch an den Eindringling „erinnern“, wenn er längst besiegt worden ist, und die bei erneutem Eindringen desselben biologischen Materials wesentlich schneller als zuvor die Abwehrkräfte mobilisieren.