Inhalt Seite 1 — Befreiung – ja oder nein? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das „Plädoyer für den Zwang“ des Rentenberaters Konstantin Krüger (DIE ZEIT Nr. 16 vom 19. April) – als Erwiderung auf unsere Reportage über den Besuch bei einem Rentenberater („Rechnet mit dem Schlimmsten“, Die ZEIT Nr. 8 vom 23. Februar) hat bei vielen unserer Leser – vor allem aus dem Kreise der Privatversicherungen – heftigen Widerspruch ausgelöst. Es geht um die nach wie vor umstrittene Frage, ob der gesetzlichen Zwangsversicherung oder einer freiwilligen privaten Vorsorge der Vorzug zu geben ist oder nicht.

Die Leser werden sich die Ausführungen von Herrn Konstantin Krüger bestimmt durch den Kopf gehen lassen. Und ich bin sicher, daß die Mehrheit des angesprochenen Personenkreises, nämlich die von der Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze betroffenen Angestellten, froh ist, in der Frage „Befreiung – ja oder nein?“ nicht den Rentenberater Krüger konsultiert zu haben. Was nämlich die fachliche Argumentation anbetrifft, so sollte man von einem Rentenberater doch ein wenig mehr Sachverstand erwarten können. Zur politischen Aussage sei dies gesagt:

In einer Demokratie die Frage zu stellen, ob Bundesbürger „nicht doch dringend der staatlichen Bevormundung bedürfen“ zeigt, daß sich der Autor über die grundlegenden Wesensmerkmale einer politisch und wirtschaftlich freiheitlichen Gesellschaftsordnung offenbar nicht im klaren ist. Was den Bundesbürgern die Freiheit, gerade auch die Freiheit der Entscheidung über die richtige Form der Altersvorsorge, bedeutet, das beweisen Zahlen: Mehr als 60 000 leitende Angestellte haben sich bereits für eine befreiende Lebensversicherung entschieden. Fest steht, daß mit zunehmender finanzieller Selbständigkeit, das heißt mit steigendem Einkommen des einzelnen, sein Drang nach Freiheit, auch im sozialen Bereich, steigt. Joachim Diederichsen, Bonn

Ich möchte nur auf einige Tatsachen aufmerksam machen:

Wenn Herr Dittmar das Gespenst eines „Währungsschnittes“ aufbaut, dann übersieht er doch hoffentlich nicht, daß wir Währungsreformen bisher nur nach verlorenen Kriegen hatten. – An diesen Gedankengang ließen sich sicher viele Überlegungen anschließen, die ich mir gern ersparen möchte. –

Die Behauptung: „Die Dummen sind aber die Privatversicherten“ läßt sich nach meiner Kenntnis aus der Vergangenheit nicht beweisen! – Es sind nämlich durch Gesetz a) die privaten „Rentenversicherungen“ vollständig aufgewertet worden. Also bestehen auch keine währungsbedingten Nachteile mehr! – b) die sogenannten „Kapitalzwangsversicherungen“, die vor dem Zweiten Weltkrieg auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder aber zur Befreiung von einer bestehenden Sozialversicherungspflicht abgeschlossen worden waren, sind gleichfalls nahezu l00prozentig aufgewertet worden.

Das Abwertungsverhältnis zum Währungsstichtag 1948 10:1 kann man wohl überhaupt nicht auf eine Lebensversicherung übertragen – oder?