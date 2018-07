Inhalt Seite 1 — Der Tod eines Intendanten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Harry Pross

Heinz Kerneck war heiter, als er mich um diesen Nachruf bat. Wir hatten eine Sitzung des Beschwerdeausschusses hinter uns gebracht und saßen im Nebenzimmer der Kantine beim ersten Glas, um den Abend menschlich in die Nacht zu überführen. Er liebte es in seiner letzten Zeit, Arbeitsgespräche in Geselligkeit und Kameradschaft aufzulösen, so, als ob er die Zwänge und Bedrängnisse der Geschäfte auf einen unteren Platz verweisen wolle, über den zu erheben uns doch allen immer schwerer wird.

Ich weiß nicht mehr, ob es an jenem Abend? war, daß er den Tod das Tüpfelchen auf dem i des Journalistenlebens nannte. Es kann auch gewesen sein, als wir in der täglichen Redaktion. konferenz den Mord am Kollegen Franz Mechtel in Aden bedachten; aber ich erinnere, daß er mir dabei zublinzelte, mit Nachdruck an der Pfeife sog und diese kleine, übermütige Kopfbewegung nach rechts machte, wie sie auch Schulbuben vorführen, wenn sie sich über ihren Lehrer belustigen. Das war Kernecks Art anzuzeigen, daß er dem Gesprochenen oder Gesehenen voraus war. So als wolle er sagen, wir erklären hiermit, daß der Tod zum Leben gehört, basta.

Es war aber der Tod ein Lehrer, der Heinz Kerneck ein schweres Pensum in kurzer Zeit zu bewältigen gab. Der junge Sozialist Kerneck, der gegen die Nazis arbeitete, der Frontsoldat in einer Pommerschen Infanteriedivision, die er oft mit Stolz erwähnte, der Sekretär Kurt Schumachers, der dpa-Korrespondent und Vorsitzende der Bundespressekonferenz, dem Tito als erstem Deutschen ein Interview gewährte, und schließlich unser Intendant Kerneck – sie alle lernten um, als das Herz nicht mehr so frei schlagen konnte, wie es wollte. Heinz Kerneck ist in der Defensive gestorben, während alles in ihm darauf angelegt war, spontan zuzupacken, zu verkünden und die Dinge ins rechte Licht zu stellen. Er war ein begeisterter Journalist und von Herzen ein Soldat im Befreiungskampf der Menschheit, wie Heine solche Naturen genannt hat; aber was ihm sein Amt gebot, hatte wenig Befreiendes und viel Bedrückendes, und Begeisterung verträgt sich nicht mit Anpassung.

So lernte er den schöpferischen Enthusiasmus, der sein eigentliches Element war, zurückzusetzen. Er bemerkte, daß schon die Bezeichnung „kleinste Rundfunkanstalt der Bundesrepublik“, die doch rein quantitativ vom kleinsten Gebühreneinzugsgebiet hergeleitet worden ist, eine politische Gefahr auf Radio Bremen, ziehen konnte. Er haßte wie die Pest die deutsche Elefantiasis, jene Krankheit, die den von ihr Befallenen eingibt, Konzentration von Macht und Geld seien der Weisheit allerletzter Schluß. So begann Intendant Kerneck, den „kleinsten Sender“ durch eine komplette Fernsehanlage abzurunden und das Hörfunkprogramm zu verstärken. Er hat recht daran getan; aber die Widerstände und die Kurzköpfigkeit, auf die er stieß, auch bei Kollegen und bei politischen Genossen, haben ihn beelendet.

Nicht zuletzt kränkte ihn gelegentliche Verständnislosigkeit für seine rundfunkpolitischen Vorsichten im eigenen Haus. Es gab Stunden, in denen er in seinem Büro saß wie in einer belagerten Festung, verbissen, lauernd, geängstigt.

Er, der von seinen Mitarbeitern nichts strenger forderte als Gerechtigkeit, konnte dann ungerecht werden, und er sagte es auch: Ein bedrückter Mann kann nicht gerecht sein.