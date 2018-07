Inhalt Seite 1 — Die Geschichte macht es uns auch nicht leichter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hilke Schlaeger

Ende des letzten Jahres konnte man offenbar noch ganz unschuldig sagen, nach den ersten unruhigen Vorgängen an Deutschlands Hochschulen sei die Entwicklung nun in ein ruhigeres Fahrwasser geraten, das es erlaube, „die Entwicklungstendenzen trennschärfer zu sehen und sie im Zusammenhang mit der Frage nach der künftigen Struktur unserer Hochschule fruchtbar zu machen“.

Das jedenfalls veranlaßte den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, als Jahrbuch 1966/67 eine Dokumentation herauszugeben, die die Stellung der Studenten in und zu ihrer hohen Schule vom Mittelalter bis 1966 verfolgt –

„Die Universität und ihre Studentenschaft – universitas magistrorum et scholarium“, herausgegeben von Wolfgang Kalischer; Gemeinnützige Verwaltungsgesellschaft für Wissenschaftspflege, Essen; 415 S., 18,– DM.

Zu allen Zeiten war es offenbar ein besonders schwieriges Problem, die Studenten in die Universität zu integrieren. Für alle Zeiten gilt allerdings auch, was Meiners 1801 schrieb: „Unter allen öffentlichen Anstalten, welche entweder auf die Erhaltung der Gesundheit und des Lebens, oder der Sicherheit und des Eigenthums der Staatsbürger, oder auf die Bildung des Cörpers, Geistes, und Herzens, oder auf die Vermehrung des häuslichen und allgemeinen Wohlstandes abzielen, ist keine, die bey einer guten Einrichtung, und Verwaltung so viel Nutzen, bey einer schlechten so viel Schaden stiftete, als Universitäten stiften.“

Die Bibliographie, die den Band vervollständigt – gedacht „Für den interessierten Leser, der es nun genauer wissen will“ –, ist besonders für die neuere Entwicklung einigermaßen vollständig, schließt aber mit dem Jahr 1965 ab. Allerdings ist Aktualität auch nicht die Absicht des Herausgebers gewesen. Vielmehr hat er sich daran gemacht, im Rückgriff auf die Historie der „Kernfrage der verfaßten Studentenschaft“ nachzugehen: dem politischen Mandat.

Die Frage nach dem politischen Mandat der Studenten hängt mit der Frage nach ihrer Stellung im Verband der Hochschule auf das engste zusammen. Ist die Studentenschaft eine Zwangsgemeinschaft? Darf sie im Namen aller Studenten Stellung nehmen zu Ereignissen außerhalb der Hochschule und sich damit der Gefahr aussetzen, sich von den anderen Mitgliedern der Korporation zu isolieren? Ist es legitim, daß Studenten – oder auch Professoren – sich zu Vietnam, Springer oder sonst etwas äußern, wobei es dann schon beinahe gleichgültig ist, ob in Briefen, Zeitungsannoncen oder mit Demonstrationen?