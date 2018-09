Die Vereinigten Staaten, größte Industrienation der Welt, haben die kleinste Exportquote. Am anderen Ende der Skala steht Belgien, verglichen mit den USA ein Zwerg. Das ist nicht überraschend, denn je kleiner ein Land ist, desto mehr muß es die internationale Arbeitsteilung suchen. Was jedoch überrascht, ist die Tatsache, daß Japan weniger als ein Zehntel seines Sozialprodukts ausführt. Die vielzitierte japanische Exportoffensive ist bisher also keineswegs so weit vorgedrungen, wie man dem lauten Wehgeschrei entnehmen könnte.