Von Werner Dolph

Der Angeklagte, wie seine Eltern Zeuge Jehovas, ist anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Als „Sonderpionier“ und „Vollzeitprediger“ der Glaubensgemeinschaft widmete er sich ausschließlich deren seelsorgerischen und missionarischen Zielen. Seinen Lebensunterhalt bestritt der Zweiundzwanzigjährige von einem Unterhaltsbeitrag der Gemeinschaft und „von der Gastfreundschaft seiner Glaubensbrüder“. Als er vom „Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung“ zum zivilen Ersatzdienst in einer Heil- und Pflegeanstalt aufgefordert wurde, weigerte er sich, der Einberufung zu folgen. Er glaubte, seine Arbeit für die Glaubensgemeinschaft nicht unterbrechen zu können und berief sich auf Paragraph 10 Absatz 1 des Ersatzdienstgesetzes. Danach sind nicht nur die Geistlichen der beiden steuerberechtigten Bekenntnisse, sondern auch diejenigen „hauptamtlich tätigen Geistlichen anderer Bekenntnisse“ vom Ersatzdienst befreit, „deren Amt“ dem eines evangelischen oder katholischen Geistlichen „entspricht“.

Das zuständige Verwaltungsgericht wies die gegen den Einberufungsbescheid gerichtete Klage ab. Es folgte damit der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach selbst Vollzeitprediger der Zeugen Jehovas den evangelischen oder katholischen Geistlichen nicht „entsprechen“ und daher nicht vom Ersatzdienst befreit sind.

Auf eine Änderung dieser Rechtsprechung aber kann nun gehofft werden. Am Bundesverwaltungsgericht ist die Zuständigkeit in Wehrpflichtsachen jetzt auf einen anderen Senat übergegangen. Dieser Senat hat soeben die Revisionen einer Reihe von Vollzeitpredigern der Zeugen Jehovas wegen Rechtsgrundsätzlichkeit zugelassen. Er ist offenbar zu einer Überprüfung der bisherigen Rechtsprechung bereit.

Was der vorher zuständige Senat zur Begründung seiner Entscheidungen vorgebracht hat, läßt auf ein recht einseitiges Verständnis vom Wesen des „geistlichen Amtes“ schließen. Da nach den Glaubensregeln der Zeugen Jehovas jedes ihrer Mitglieder zur Predigt und zur Vornahme „religiöser Riten“ befähigt ist, fehlt es der Gemeinschaft nach Ansicht der Richter an einem von den „Geistlichen“ sauber getrennten „Laienstand“. Ohne Laienstand aber, so folgert das Gericht, könne es – sozusagen per definitionem – auch keine. „Geistlichen“ geben. Schmerzlicher noch als solch saubere Trennung vermißt das Gericht bei den Zeugen Jehovas jene solide Bürgerlichkeit, die unsere großen Kirchen so vertrauenerweckend macht.

Selbst die Vollzeitprediger, so beklagt das Gericht, seien nahezu unentgeltlich tätig. Ihr „Aufstieg“ in geistliche „Dienstämter“ erfolge, man wagt es kaum auszusprechen, „je nach geistlicher Bewährung zwanglos“.

Weiter vermeldet das Gericht mit Sorge, den Amtsträgern der Gemeinschaft fehle eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung; das ihnen verliehene Amt könnten sie jederzeit aufgeben, hierdurch verlören sie „die Rechte des geistlichen Standes als Zeuge Jehovas“. Bei den großen Kirchen vermutet das Gericht die Möglichkeit der Ämteraufgabe offenbar nicht, auch der Kirchenausschluß ist ihm unbekannt geblieben. Wenig kennzeichnend für das Amt eines Geistlichen erscheint den Richtern auch die Betonung missionarischer Tätigkeit neben der Betreuung eines zugewiesenen Glaubensbezirks: die Jünger Jesu hätten es schwergehabt, vor Gericht zu bestehen.