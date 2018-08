Auch 1968 ist es wieder möglich, seiner Familie oder seinen Bekannten in der DDR Inlands- und Auslandsreisen zu schenken. Bewohner der Bundesrepublik und Westberlins wenden sich an den Genex-Geschenkdienst, der in Westeuropa durch die dänische Firma Jauerfood vertreten wird. Dieselben Dienste tut auch der Genex-Geschenkdienst-Pavillon auf der Leipziger Messe. Inlandsreisen kann man in den Harz, in den Thüringer Wald und in die Ostseebäder verschenken; Auslandsreisen in die Sowjetunion, nach Rumänien, Bulgarien und Ungarn; Wintersportreisen nach Polen und in die ČSSR. Die Prozedur ist einfach: Der Bewohner der Bundesrepublik teilt Jauerfood Namen, Adresse, Personenzahl und gewünschtes Reiseziel seiner Angehörigen oder Freunde in der DDR mit. Genex setzt sich mit dem Begünstigten wegen des genauen Reisetermins und besonderer Wünsche in Verbindung. Danach erhält der Bundesbürger ein Angebot über die gewünschte Reise. Er kann sie über Postscheckkonto Hamburg oder über seine Bankverbindung an Jauerfood bezahlen. So lassen sich auch Familientreffen im Ausland arrangieren. Beispiel: gemeinsamer Urlaub am Schwarzen Meer oder am Plattensee.

Siegreiche Hanseatic

Die neue Hanseatic (die ehemalige Shalom) der Deutschen Atlantik-Linie hat ihre Feuerprobe glänzend bestanden. Das Schiff kreuzte von Januar bis April zwischen Nordamerika und den Westindischen Inseln und war auf den sieben Rundreisen mit insgesamt 4500 Passagieren voll ausgebucht. Nach dem Erfolg bei amerikanischen Touristen, hofft die Reederei nun auf das deutsche Publikum: Bevor die Hanseatic gemeinsam mit den Lloyd-Schiffen Bremen und Europa während der Sommersaison im Nordatlantikdienst eingesetzt wird, soll sie ihre Zugkraft als Luxus-Kreuzer auf einer Frühlingsfahrt in den Süden beweisen.