Die amerikanische Tochtergesellschaft „American Hoechst Co.“ des westdeutschen IG-Farben-Nachfolgekonzerns „Farbwerke Hoechst AG“ profitiert in großem Umfang von der USA-Aggression in Vietnam. Die „American Hoechst“ hat 1967 ihren Umsatz um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 60 Millionen Dollar erhöht. Hauptanteil an dieser überdurchschnittlichen Umsatzsteigerung hatten Pharmazeutika. Zu den Hauptabnehmern dieser Produkte gehören die amerikanischen Aggressionstruppen in Vietnam, die unter anderem einen hohen Bedarf an Chinin und chininhaltigen Drogen haben.

Die Farbwerke Hoechst haben weder in der Bundesrepublik noch bei der Tochtergesellschaft in den USA eine eigene Chininproduktion. Der Umsatzzuwachs beruht auf dem außerordentlichen Erfolg von Lasix, einem Mittel gegen Ödeme (lebensbedrohenden Wasseransammlungen im Körper), das vor eineinhalb Jahren von der Food and Drug Administration für den amerikanischen Markt zugelassen wurde. Darüber hinaus werden bei der American Hoechst Verdauungs-Enzym-Präparate und Abführmittel hergestellt.

Über den SPD-Parteitag in Nürnberg schreibt „Neues Deutschland“ nach einem Monat: