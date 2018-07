Wo immer es um besonders anspruchsvolle und diffizile Aufgaben geht, vertraut man ROM.“ Der hier Reklame macht, heißt Rudolf Otto Meyer und arbeitet nach eigener Aussage „nicht erst seit gestern an der Lösung lufttechnischer Probleme“. Bei Rudolf Otto Meyer, so dieser über sich selbst, „verbindet sich der reiche Erfahrungsschatz vieler Jahrzehnte mit Aufgeschlossenheit für alles Neue“. Ihm können Sie die Belüftung Ihres Atombunkers ruhig anvertrauen. Denn schließlich, sehr verehrte gnädige Frau, „verdient die Marke ROM auch Ihr Vertrauen“.

Vielleicht sollten Sie auch das „System Franck“ in Erwägung ziehen. Bei diesem System nämlich sind „sämtliche lebenswichtigen Bauteile so eingebaut, daß Funktionsstörungen durch Erdstöße und Druckwellen unmöglich sind“. Zudem ist das System „amtlich zugelassen“ und somit noch sicherer. „System Franck“, das ist der Hochleistungsschutzraum ... für 4 bis 12 Personen

Auch wenn Sie in Süddeutschland wohnen, besteht kein Grund zur Panik. „Die Süddeutsche Luftschutzbau GmbH bietet vorsorgliche Sicherheit für Sie und Ihre Familie.“ Sie plant und baut Ihnen nicht nur einen vorbildlichen „Schutzraum“ – sie berät Sie auch in Fragen der Finanzierung. Auch in den Schutzräumen dieser Gesellschaft sind Sie, unabhängig von der Art der Finanzierung, völlig sicher. Dafür bürgt schon die Tatsache, daß hier „nach den Richtlinien der zuständigen Ministerien“ gebaut wird. Welcher, verrät die Anzeige nicht.

Viele übersensible Mitbürger fürchten sich besonders vor chemischen Kampfstoffen und Bakterien. Die Armen sorgen sich umsonst. „Für den kombinierten Schutz vor chemischen Kampfstoffen, Bakterien und radioaktiven Substanzen“ gibt es seit langem die „modernen DRÄGERABC-Filteranlagen von höchster Abscheideleistung“. Diese großartigen Geräte halten „stärksten Belastungen stand und sind den vielseitigen Einsatzzwecken des Zivilschutzes angepaßt“.

Allerdings dürfen Sie an folgender Grundtatsache nicht vorbeigehen. Sie lautet: „Sicherheil hängt im Schutzraumbau nicht nur von den Wänden ab.“ Was Sie noch brauchen, sagt Ihnen die Firma Schwarze: „Ebenso wichtig sind Türen und Abschlüsse, die den gleichen wirksamen Schutz bieten gegen Druck, Feuer, Luftverseuchung.“ SCHWARZE-Erzeugnisse bieten diesen Schutz. Sogar an „befahrbare Luken mit Abdeckrost für den Notausstieg“ hat die Firma dankenswerterweise gedacht. Wohin Sie nach dem Atomschlag aussteigen sollen, steht nicht in der Anzeige. Das verrät die Firma nur ihren Kunden. An den Türen jedenfalls soll’s nicht liegen. Denn: „Wenn’s um Türen und Tore geht... SCHWARZE seit 1880.“