Von Peter Gorsen

Von einer Ausstellung sei berichtet, die das fortschrittliche bildnerische Denken vor ganz neue Fragen stellt: Unter dem Titel „Kunst & Kunststoffe“ zeigt die Städtische Kunsthalle Wiesbadens (bis zum 2. Juni) Bilder und Objekte, die sich der kunstästhetischen Nutzung eines von der Industrie erfundenen und massenhaft produzierten Werkstoffes verdanken. Das neue Material, soviel steht schon heute fest, wird mehr als jedes andere die geistigen und materiellen Kommunikationsformen kommender Jahrhunderte entscheidend prägen.

Das industrielle Angebot der Kunststoffe ist für den Künstler ebenso faszinierend wie problematisch. Der amorphe, formindifferente Elementarcharakter der Kunststoffe (die meisten werden im Verarbeitungsprozeß vom flüssigen Zustand in festen übergeführt und zu industriellen Fertigteilen, dem sogenannten Halbzeug, „urgeformt“) versetzt den Künstler in eine grundsätzlich andere Ausgangssituation als den traditionellen, mit natürlichen Werkstoffen arbeitenden Bildner. Er muß den formlosen Stoff unmittelbar in eine Form bringen oder als industriell vorgefertigtes Stück im Sinne des objet trouve zu weiterer ästhetischer Manipulation übernehmen. Wie bei der Verwendung von Metallen, Beton oder Glas fallen der klassische formenthaltende Charakter des Materials und insofern der heilsame Zwang seiner werkgerechten Bearbeitung weg. Der kunststoffverarbeitende Künstler hat die Wahl, alles oder nichts zu formen.

Diese Freiheit aber hat allzu häufig eine Ohnmacht gegenüber den unendlichen Möglichkeiten der Formulierung, die ihm zur Verfügung stehen, zur Folge. Das unklare Angebot der Ideen und Bilder, die es in optischer Sprache zu artikulieren gilt, erschwert die Auslese. Nicht selten werden dabei Ausdrucksleistungen imitiert, die sich dem forminspirierenden Charakter eines anderen Materials verdanken und auf den neuen Werkstoff einfach übertragen werden. Oder aber tendenziell vorgegebene Kunststile der Moderne werden lediglich in den neuen Werkstoff hineingearbeitet, um ihm nachträglich die Aura des Schöpferischen anzuhexen.

Vor allem die zweite Möglichkeit des Mißlingens mag ein Grund für das künstlerisch letztlich enttäuschende Ergebnis der Wiesbadener Ausstellung sein. Ihre Stärke liegt in der Demonstration des ästhetischen Experiments und in dem wichtigen Nachweis, daß Kunststoffe so charakterlos und wenig forminspirierend, wie es ihre Gegner behaupten, gar nicht sind. Sie haben Eigenschaften, die den natürlichen Werkstoffen Holz, Metall, Stein abgehen und als solche herausgearbeitet werden können. Sie stimulieren den Willen zu ihrer Gestaltung in eine bestimmte nicht-beliebige Richtung.

So ergibt sich der für Ed Sommers farbige Plexiglasschilde charakteristische Verformungseffekt zwangsläufig aus der Struktur des verwendeten Materials. Es fordert das (unter Hitzeeinwirkung leicht erreichbare) fließende Lineament und belohnt den Künstler, der das erkennt und darauf eingeht, mit einem werkgerechten überzeugenden Resultat.

Mehr als die Hälfte der ausstellenden Künstler arbeitet mit Plexiglas, einem Kunststoff, von dessen artspezifischen Qualitäten Transparenz als die ästhetisch wichtigste verstanden wird. Ein aus Plexiglas gefertigtes Raumvolumen wird innen und außen zugleich sichtbar, lebt aus der Ambivalenz von Körper und Raum. Es ist durchsichtig und undurchdringlich zugleich, eine stoffliche Immaterialität erreichend, die entweder durch Beleuchtungseffekte (wie zum Beispiel bei Aschauer und Geissler), mit Hilfe kinetischer Anordnung (bei Dohr, Hoepffner, Zöllner) oder durch Einschluß eines undurchsichtigen Stoffes in das Raumvolumen (Beck, Schamretta) hervorgehoben wird.