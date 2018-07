Inhalt Seite 1 — Proteste und Polizei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinrich Hannover

Nach Artikel 8 des Grundgesetzes haben alle Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. Dieses Grundrecht der Versammlungsfreiheit bildet zusammen mit dem in Artikel 5 verankerten Grundrecht der freien Meinungsäußerung die Rechtsgrundlage für Demonstrationen aller Art. Die Demonstrationsfreiheit ist nun allerdings mancherlei Einschränkungen unterworfen, über deren Grenzen die Meinungen weit auseinandergehen.

Von der Befugnis, das Versammlungsrecht unter freiem Himmel einzuschränken, hat der Gesetzgeber ausgiebig Gebrauch gemacht. So muß die Absicht, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel zu veranstalten, spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe bei der zuständigen Behörde angemeldet werden, eine Bestimmung, die bei spontanen Demonstrationen häufig in demonstrationsfeindlichem Sinne mißbraucht worden ist. Eine beim Bundesverfassungsgericht anhängige Verfassungsbeschwerde wird dieser Willkür hoffentlich demnächst ein Ende bereiten.

Weitere Beschränkungen der Demonstrationsfreiheit ergeben sich aus den Bestimmungen des Strafgesetzbuches über Auflauf (Paragraph 116), Aufruhr (Paragraph 115) und Landfriedensbruch (Paragraph 125). In Verbindung mit den bequemen Generalklauseln des Versammlungsgesetzes wird der Auflaufparagraph von der Polizei gern zur Illegalisierung unerwünschter Demonstrationen benutzt. Schon sein Wortlaut verrät den Geist seines Entstehungsjahres (1871): „Wird eine auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen versammelte Menschenmenge von dem zuständigen Beamten oder Befehlshaber der bewaffneten Macht aufgefordert, sich zu entfernen, so wird jeder der Versammelten, welcher nach der dritten Aufforderung sich nicht entfernt, wegen Auflaufs mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bestraft.“

Eine solche Strafvorschrift ist in einer Demokratie nur in sehr begrenztem Rahmen erträglich. Sie hat ihre Berechtigung, wo es darum geht, beispielsweise eine Menge von Schaulustigen zu zerstreuen, die bei einem Unfall oder Großbrand die Rettungsarbeiten behindert; bei politischen Demonstrationen hingegen muß sich die dreimalige Aufforderung der Polizei dadurch als rechtmäßig ausweisen, daß sie zum Schutz höherwertiger Rechtsgüter notwendig ist. Das ist die Konsequenz aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, es ist aber nicht die Praxis der Polizei und der Gerichte.

Die Gerichte dozieren: es komme nicht auf die Zweckmäßigkeit, sondern nur auf die Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes an und fühlen sich nach bewährter Tradition durch eine höchstrichterliche Rechtsprechung gedeckt, die einer Amtshandlung schon dann das Siegel der Rechtmäßigkeit erteilt, wenn der Polizeibeamte „im Bewußtsein seiner Verantwortung und unter bestmöglicher pflichtgemäßer Abwägung der Umstände sein Einschreiten für nötig und sachlich gerechtfertigt halten durfte“ (so das Weygand-Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10.11. 1967). Das subjektive pflichtgemäße Ermessen des Beamten entscheidet also über die Grenzen eines Grundrechts.

Zur Artikel 8 (Versammlungsfreiheit) liegt Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bisher nicht vor – ein Mangel, der allenthalben spürbar ist. Die allgemeinen Grundsätze, die das Bundesverfassungsgericht zur Lösung von Kollisionen zwischen Grundrechten und Gesetzesrecht entwickelt hat, werden zwar auch bei Gerichtsurteilen zu dem mit „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ überschriebenen Abschnitt des Strafgesetzbuches mitunter wie ein Banner vorangetragen, ohne jedoch praktisch verwirklicht zu werden. Gedeckt durch ihr „pflichtgemäßes Ermessen“ kann die Polizei sich praktisch über fast alle objektiven Grenzen zulässigen Polizeieinsatzes hinwegsetzen. Ein uralter polizeirechtlicher Grundsatz verpflichtet die Polizei, ihre Maßnahmen nur gegen den „Störer“ zu richten. Eine Judikatur, die mit dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit etwas anzufangen wüßte, müßte daher Demonstranten davor schützen, daß einzelne „Störer“ (etwa Steinwerfer) zum Anlaß genommen werden, die ganze Versammlung zu illegalisieren.