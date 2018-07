Wenn ein Kraftfahrer von einer rechten Fahrspur nach links abbiegen will, kann er es nur, wenn er dadurch den Geradeaus-Verkehr auf der links von ihm liegenden Fahrbahn nicht behindert. Verursacht er bei einem solchen Manöver einen Unfall, ist er nach der Straßenverkehrsordnung schuldig. Er, beziehungsweise seine Versicherung, muß für den Schaden am fremden Fahrzeug aufkommen. Wenn eine Versicherung sich, trotzdem weigert, den vollen Schaden zu begleichen, sondern sich nur auf eine Schadensteilung einlassen will, dann ist dies nicht mehr als ein plumper Versuch, sich von ihren Verpflichtungen zu drücken.

In dem vorliegenden Fall war schließlich ein Betrag von 350 Mark strittig. Er mußte eingeklagt werden, was runde 100 Mark Gerichts- und Anwaltskosten verursachte. Selbstverständlich verlor die Versicherung den Prozeß und mußte zahlen – jetzt aber 450 Mark. Aber was machen ihr die Mehrkosten aus? Sie wird sicherlich nachweisen können, daß ihre Klagefreudigkeit und Hartnäckigkeit gegenüber Forderungen der von ihren Versicherungsnehmern Geschädigten jährlich Millionen einbringt.

Wenn man auch unterstellen muß, daß Versicherungen hinsichtlich der Schadenshöhe von den Geschädigten gelegentlich hoch genommen werden, so darf dies doch nicht zu Methoden führen, die allmählich alle Versicherten in eine Frontstellung gegen die Versicherungswirtschaft drängen, an der den Versicherungs-Konzernen am wenigsten gelegen sein kann. kw