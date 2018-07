Inhalt Seite 1 — Rentenfonds - nicht für jedermann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Deutsche Kapitalanlagegesellschaft in Frankfurt am Main, die Investment-Gesellschaft der Sparkassenorganisation, hat einen Fonds für festverzinsliche Werte aufgelegt, den sie „Renditdeka“ nennt. Es ist der dritte deutsche Rentenfonds – und in seinen Anlagevorschriften wohl der modernste und flexibelste. Nach seiner Satzung ist die Anlage in festverzinslichen Werten aller Art zulässig, sofern diese an einer europäischen Börse oder in New York notiert werden, also auch in den sogenannten Eurodollar-Anleihen, wenn die Börsennotierung sichergestellt ist.

Ausdrücklich ist der Erwerb von Wandel- und Optionsanleihen vorgesehen. Dieser Markt hat in den letzten Jahren sowohl in der Bundesrepublik als auch im Ausland an Bedeutung gewonnen. Sie erinnern sich vielleicht, meine verehrten Leser, daß die Inhaber von Wandelanleihen deutscher Unternehmen an der deutschen Aktienhausse kräftig mitverdient haben, ohne dabei das größere Risiko einer Aktienanlage laufen zu müssen. Dennoch sind Wandelanleihen wegen ihrer meist komplizierten Konditionen (Verzinsung und Tauschbedingungen) ein Markt für Kenner geblieben, die allerdings an den Papieren gut verdient haben.

Renditdeka kann bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens in Aktien anlegen. Das verfälscht seinen Charakter als Fonds für festverzinsliche Werte nicht, denn diese Quote wird offenbar nur in besonderen Fällen ausgenutzt werden, nämlich wenn an die mögliche Ausnutzung von Wandel- und Optionsrechten gedacht ist. Ein Aktiendauerbesitz soll sich hier nicht ansiedeln. Es spricht aber für die Beweglichkeit der Verwaltung, daß sie sich hier ein Vernunftpförtchen gelassen hat.

„Angesichts der Unsicherheit am internationalen Devisenmarkt sollen vorerst in der Regel keine langfristigen Währungsengagements eingegangen werden“, heißt es in einer Fondsverlautbarung. „Allerdings werden bei Neuemission Gelegenheiten für den vorübergehenden Erwerb zum Zwecke der Kursgewinnerzielung wahrgenommen.“ Damit folgt Renditdeka einer Praxis, die von einigen Banken schon seit langem geübt wird. Neuemissionen, die einen raschen Kursgewinn versprechen, weil ihre Konditionen für den Markt eigentlich „zu gut“ sind, werden en bloc gekauft (je nach Konsortialquote) und erst dann in den Markt geschleust, wenn der marktgerechte Kurs erreicht ist. Solche Geschäfte will die Sparkassenorganisation jetzt für die Renditdeka-Kunden machen.

Wenn die Girozentralen auch nur einen Augenblick davon geträumt haben sollten, in Renditdeka einen potenten Kunden für ihre Pfandbriefe und Kommunalobligationen gefunden zu haben, dann sehen sie sich getäuscht. „Der Anteil von Emissionen der Girozentralen dürfte nicht überdurchschnittlich hoch sein, zumal der Fonds kein Dauerplacement bietet. Entsprechend der Marktlage dürfte der Anteil öffentlicher Anleihen stärkeren Schwankungen unterliegen“, wird gesagt. Man wird sich also auch nicht auf Kosten der Kunden in Patriotismus üben, sondern hat vor. im scharfen Wind des Marktes zu segeln, um im Wettbewerb mit den Rentenfonds der Banken bestehen zu können, die sich – um eine gute Rendite zu erzielen – vornehmlich Emissionen mit relativ kurzer Restlaufzeit angenommen haben. Einmal um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, zum anderen aber um das Risiko zu begrenzen.

Bis zum 6. Mai werden die Anteile des neuen Rentenfonds zum festen Ausgabepreis von 40 Mark je Anteil abgegeben. Nach diesem Zeitpunkt wird der Ausgabepreis regelmäßig auf Grund der Entwicklung des Fondsvermögens neu berechnet. Angesichts des hohen Zinsniveaus kann die Gesellschaft heute schon hohe, Ertragsausschüttungen in Aussicht stellen. Die erste Ertragsausschüttung wird im Mai 1969 erfolgen.

Über Sinn und Unsinn von Rentenfonds wird in Fachkreisen seit langem gestritten. Die Befürworter weisen auf den Service hin, der durch die ständige Überwachung des Fonds-Portefeuilles geboten wird, sowie auf die Möglichkeit, sich ergebende Marktchancen unverzüglich wahrnehmen zu können, die dem Normal-Rentensparer zwangsläufig entgehen müssen. Sie machen weiter auf die Vorzüge der Streuung nach Endlaufzeiten aufmerksam, die sicherstellt, daß immer ein Teil des Portefeuilles zur Rückzahlung zu Kursen von 100 Prozent und darüber heransteht und damit für ein Höchstmaß an Stabilität auch dann gesorgt ist, wenn eine Rentenbaisse kommen sollte. Die Gegner der Rentenfonds halten sie für eine weitere Variante der Kreditinstitute, zusätzliche Spesen zu kassieren. Ein vernünftiger Rentensparer, so meinen sie, könnte sich ein ebenso gutes Portefeuille schaffen, ohne zusätzliche Kosten hinzunehmen.