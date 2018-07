Inhalt Seite 1 — Steril durch das „Wall Street Journal“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gustav Adolf Henning

Eine Art „ansteckender“ Sterilität läßt sich unter Schadinsekten mit einer synthetischen hormonähnlichen Substanz verbreiten, die der tschechische Chemiker Dr. Karel Slama entwickelt hat. Nur wenige Milligramm genügen, um bis zu zehn Millionen Blattwanzen unfruchtbar zu machen und damit ganze Populationen aussterben zu lassen. Unberührt von dem Drama bleibt die restliche Insektenwelt dieser Landschaft, denn der Stoff wirkt außerordentlich selektiv.

Die Wirkungsweise kommt einem Lawineneffekt gleich. Werden eine Anzahl männlicher Wanzen einer unerwünschten, zum Beispiel einer an Linden schmarotzenden Art mit dem Stoff „infiziert“, so geben sie ihn bei der Paarung an die Weibchen weiter, die nun sterile Nachkommenschaft erzeugen. Bei dieser Art paaren sich die Tiere in der Saison zweimal täglich. Die Männchen reichen das Hormon also an viele Weibchen weiter. Nun übertragen die mit dem Sterilitätshormon behafteten Weibchen eine ausreichend wirksame Menge auch an unbesprühte Männchen, die ihrerseits wieder Weibchen zu unfruchtbaren Nachkommen verhelfen. Erst danach sind die weitergegebenen Hormonmengen zu „verdünnt“.

Auf einer Konferenz über Insekten-Pflanzen-Beziehungen in Santa Barbara (Kalifornien), wo Dr. Slama über seinen Antiwanzenbabystoff referierte, verglich sein einstiger Abteilungschef, der Harvard-Entomologe Professor Caroll M. Williams, die Wirkungsweise mit einer venerischen Krankheit und sprach von einer „ungeheuren Verstärkung“ der von dem amerikanischen Entomologen Dr. Edward Knipling entwickelten „Sterile-Männchen-Technik“

Bei dieser Methode werden von einer bestimmten Schadinsektenart Hunderttausende gezüchtet, mit radioaktiven Strahlen sterilisiert und wieder freigelassen. Die sterilen verdrängen dann in der Paarungszeit die fruchtbaren Individuen, und nach mehrfacher Wiederholung dieses Experiments läßt sich die gesamte Insektenpopulation dieser Art in weiten Landstrichen ausrotten. Bei Arten, die sich jedoch mehrfach paaren, ist die Bestrahlungsmethode nicht sehr wirksam, weil dann die Wahrscheinlichkeit steigt, daß fruchtbare Weibchen doch irgendwann einmal von einem fruchtbaren Männchen begattet werden.

Dr. Slamas Hormonmethode hingegen hat in solchen Fällen den größten Effekt.

Der Forscher hat sein synthetisches Hormon auf Grund von Substanzen entwickelt, die er anläßlich eines Studienaufenthalts an der Harvard-Universität durch einen sorgfältig beobachteten Zufall entdeckte. Er war, wie die ZEIT damals berichtete mit einer Zucht von Feuerwanzen in die Staaten gereist und hatte bemerkt, daß sich seine Wanzen plötzlich nicht mehr zu geschlechtsreifen Insekten entwickelten. Schuld daran war das amerikanische Zeitungspapier, mit dem er gewohnheitsmäßig die Zuchtgläser auslegte. Zwischen den Schnipseln europäischer Zeitungen hatten sich die Wanzen immer zu Vollkerfen entfaltet. Amerikanisches Zeitungspapier, ganz besonders die „New York Times“ und das „Wall Street Journal“, aber auch Wissenschaftsblätter, ließen die Wanzen im Larvenstadium größer und größer werden und schließlich sterben.