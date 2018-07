Frank Arnau: „Die Strafunrechtspflege in der Bundesrepublik“; Verlag Kurt Desch, München; 228 Seiten, Pb. 13,50 DM.

Frank Arnau, der alte Recke, ist auf seinem liebsten Schlachtfeld, dem Kriminalwesen, wieder mit einem Buch zum Kampfe angetreten. Der heftige Titel läßt auf Schärfe schließen, und tatsächlich zieht Arnau tüchtig vom Leder. Allerdings sind Aufbau, Ordnung und Diktion recht locker, flüchtig, lückenhaft, und die Argumente stellenweise fehlerhaft, so daß er oft den mit Recht Kritisierten Blößen gibt. Auch ist er nicht immer fair.

Das Buch ist trotzdem verdienstlich; auch wenn man unterstellt, daß die Darstellung der Fälle in manchen Einzelheiten unrichtig oder einseitig ist. Der Obertitel der Buchreihe „Dokumente der Zeit“ stimmt hier nur sehr beschränkt. Besonders angetan haben es dem Autor die Sachverständigen und der oft unkritische Glauben, den sie bei den Gerichten genießen. Was Arnau dazu bringt, mag dazu dienen, den Richtern ihre höchst eigene Verantwortung zu schärfen.

Eine Delikatesse eigener Art ist die wörtlich zitierte Dienststrafverfügung des bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom 10. Februar 1966, mit der gegen den früheren Vorsitzenden im Fall Brühne-Ferbach, Landgerichtsdirektor, jetzt Oberstaatsanwalt Seibert, ein Verweis ausgesprochen wurde; und zwar deshalb, weil Seibert an den neuen Vorsitzenden, Landgerichtsrat Streiber, der über einen Wiederaufnahmeantrag in dieser Mordsache zu entscheiden hatte, einen Privatbrief geschrieben hatte, mit dem er ziemlich deutlich in Richtung auf eine Verwerfung der Wiederaufnahme einwirkte. Der Brief wurde publik, erregte Aufsehen, und das Ministerium mußte etwas dagegen tun. Es hat die milde Strafe des Verweises ausgesprochen. Die Überlegungen, mit denen es zu dieser Strafe kam, sind tatsächlich aufhebenswert – im doppelten Sinne dieses Wortes: des Aufhebens und des Aufbewahrens.

Nach alter Tradition und Vorschrift waren in diesem Beschluß die „Strafzumessungsgründe“ zu erörtern, und da steht nun als Strafmilderungsgrund folgender kostbarer Satz: „Es kann ferner nicht außer Betracht bleiben, daß Dr. Seibert bei dem guten Verhältnis zu Landgerichtsrat Streiber, das sich u. a. auch im Wechsel von Gruß- und Glückwunschkarten zu besonderen Anlässen zeigte, glauben durfte, Landgerichtsrat Streiber werde die Mahnung als freundschaftlichen Rat auffassen, den Brief für sich behalten und ihn keinem Dritten zugänglich machen; das Schreiben enthielt eine entsprechende Bitte.“ Der Beschluß ist von einem Ministerialdirigenten „i. A.“ unterzeichnet. Der angeführte Satz ist, ich wiederhole es, die Begründung einer Strafmilderung!

Der gute Glaube des Briefschreibers, die Sache werde nicht herauskommen und die – allerdings erfolglose – Vorsorge dafür, sollen also zu seinen Gunsten sprechen. Die Mühe, die Sache geheimzuhalten und die Justizverwaltung nicht in Verlegenheit zu bringen, ist wirklich anerkennenswert. Ein Außenstehender freilich hätte eher gedacht, daß die Heimlichtuerei die Strafe verschärfen müßte. Richard Schmid