Die New Yorker Generaldebatte über den Atomsperrvertrag bietet das ungewöhnliche Bild völlig verkehrter Fronten. Wie Wellenbrecher müssen sich die beiden Atomweltmächte der Flut von Änderungsanträgen aus allen Himmelsrichtungen entgegenstemmen.

Herauskommen wird bei dieser Debatte nicht viel, gewiß nichts, was für eine Entscheidung der Bundesrepublik wirklich von Gewicht sein könnte. Die Mehrheit der Anträge ist nur ein letzter Versuch, die größte Schwäche des Sperrvertrags zu beseitigen und eine halbwegs erträgliche Ausgewogenheit der Verpflichtungen zu erreichen. Dem Kernwaffenverzicht der Majorität soll deshalb die absolut bindende Auflage für die Supermächte zur nuklearen Abrüstung gegenübergestellt werden. Ob Schweden oder Brasilien, Nigeria oder Rumänien, Japan oder Jugoslawien – hierin herrscht Übereinstimmung. An zweiter Stelle steht die Forderung nach einer gehaltvolleren Sicherheitsgarantie gegen nukleare Aggression, die über die schon gegebene Zusage der Kernwaffenmächte hinausgeht.

Doch die Supermächte sind sich ihrer Sache sicher; sie geben nichts mehr preis von ihrem Entwurf und lassen sich auch keine Verpflichtungen aufbürden. Und bisher hat nur Indien angekündigt, daß es deswegen diesen Vertrag nicht unterzeichnen werde – und sei es um den Preis gekürzter Entwicklungshilfe.

Die Zeit für individuelle Konzessionen jedoch ist längst agelaufen. Auch die für August in Genf geplante Weltkonferenz der Nichtatommächte kann allenfalls die atomaren Habenichtse enger zusammenrücken lassen; an der Vertragssubstanz kann sie nichts mehr ändern. Bonn weiß also schon heute, wovon es beim Atomverzicht auszugehen hat. Wenn tatsächlich schon Ende Juni die Ratifizierungsdebatte im amerikanischen Senat beginnt, erhält es dann auch endgültig Gewißheit über die Vertragsinterpretationen und ergänzenden Zusagen – Lieferung von spaltbarem Material, Fortdauer der Kontrollautonomie der europäischen Sechs, Beibehaltung der nuklearen Arrangements in der NATO und Zustimmung zu einer europäischen Verteidigungsorganisation, wenn die atomare Verfügungsgewalt bei den Kernmächten bleibt.

Diese Zusagen sollen als Protokolle die Geschäftsgrundlage für die deutsche Unterschrift bilden. Es bleibt dann nur noch ein Sicherheitsproblem zu lösen. Während die Laufzeit des Sperrvertrags unbegrenzt ist, vermag niemand die Lebensdauer des westlichen Bündnisses vorauszusagen. Die Frage einer nicht an die Existenz der Allianz gebundenen Nukleargarantie muß deswegen geregelt werden. Es wäre freilich sinnlos, die Sucht nach Garantien ins Uferlose ausarten zu lassen. Die deutsche Unterschrift beispielsweise von einer erneuten Garantie für die freie Zufahrt nach Berlin abhängig zu machen – diese Forderung Wirtschaftsminister Schillers kann getrost unbeachtet bleiben. Solche Zusage ernsthaft zu erwarten, wäre frommer Selbstbetrug. Die Liste deutscher Forderungen ist erschöpft. Jetzt kann es nur noch darum gehen, daß sie auch erfüllt werden, bevor die Bundesregierung die Hand zum Schwur erhebt. Kurt Becker