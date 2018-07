Inhalt Seite 1 — Teamarbeit spart Geld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der heiße Wunsch deutscher Familien nach einem Eigenheim wurde stark abgekühlt, als die öffentlichen Hände zu sparen begannen und ihre finanziellen Bauhilfen einschränkten.

In einer Hamburger Randgemeinde besannen sich deshalb zwanzig junge Familienväter auf das fast in Vergessenheit geratene Subsidiaritätsprinzip. Sie schlossen sich zusammen zu einer Art Einkaufsgemeinschaft zum Kauf eines familiengerechten Eigenheims. Sicher ist eine Vereinigung von Baulustigen zu einer die allgemeinen Kosten senkenden Siedlergemeinschaft nicht neu. Diese Gruppe entwickelte jedoch ganz bestimmte Vorstellungen, nicht nur darüber, wie die Häuser architektonisch zu planen seien, sondern auch darüber, wie sich der Bau in rationellen Phasen vollziehen kann. Vor allem einigte man sich mit einer Baufirma über Sonderkonditionen.

Die Jungsiedler forderten von der Partnerfirma ein Angebot über drei verschiedene – jeweils „familiengerechte“ – Haustypen. Bei den beiden größeren Häusern wurde die Einplanung einer zweiten, abgeschlossenen Einliegerwohnung verlangt. Durch deren zeitweiliges Vermieten soll die Hausfinanzierung erleichtert werden. Es fand sich eine Baufirma, deren Bauprogramm und Baustil den Wünschen der Siedlergemeinschaft entsprechen. Die Bauweise mit vorgefertigten Bauelementen aus porösen Tonklinkern kam den kostensparenden Überlegungen entgegen.

Bedingung der Firma: Der Bauherr muß bestimmte Eigenleistungen erbringen. Dazu gehören vor allem das Schütten der Kellersohle, das Verlegen der Keller und der fertig gelieferten Erdgeschoßdecken sowie deren Ausgießung. Das alles geschieht selbstverständlich nach dem Plan und unter Aufsicht der Baufirma. Die Ersparnis durch dieserlei Wochenendbeschäftigung der Familienväter: rund 8 Prozent des sonst zu zahlenden Fertighauspreises.

Eine Kostensenkung um noch einmal rund 8 Prozent, die von der Baufirma an die Bauwilligen weitergegeben wird, erklärt sich aus der Abnahme von 20 Häusern und deren gleichzeitiger Errichtung auf räumlich benachbarten Baugrundstücken.

Weitere 8 bis 9 Prozent werden durch gemeinsame Vergabe wichtiger Arbeiten an Dachdecker, Zimmerer, Klempner und Elektriker eingespart. Die Baufirma liefert nur die Fertigteile und erstellt Wände und Decken. Die Gesamtersparnis gegenüber dem Standard-Fertighauspreis soll also rund 25 Prozent betragen.

Denjenigen Mitgliedern der Siedlergemeinschaft, die keine Eigenleistungen erbringen können oder wollen, liefert die Baufirma das Haus auch schlüsselfertig.