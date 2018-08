Von Alexander Rost

Erich Gröner: „Die deutschen Kriegsschiffe 1815–1945“, Band II; J. F. Lehmanns Verlag, München; XXVIII und 428 Seiten, 331 Zeichnungen, 98,– DM.

Daß der „KFK 543“ als Minensucher „M 3883“ und dann als U-Bootjäger „UJ 307“ vor großdeutschen Küsten herumtuckerte und am 5. Februar 1945 vor Pillau von einer sowjetischen Fliegerbombe versenkt wurde – wer denn will’s heute noch wissen? Eine Seekriegsgeschichte, und wäre sie x-bändig, könnte darauf keinen Nebensatz verschwenden. Doch der Chronik gibt das Reiz und Rang: daß sie vollständig und I-Punkt-genau ist und der „KFK 543“, wie alle anderen Kriegsfischkutter auch, hier ebenso selbstverständlich auftaucht wie das Schlachtschiff „Bismarck“. Kein Name, keine Nummer fehlt.

Mit dem zweiten Band (auf den ersten haben wir in der ZEIT Nr. 16/1966 hingewiesen) ist jetzt Erich Gröners Werk über die Schiffe und Boote, die in 130 Jahren unter einer deutschen Kriegsflagge fuhren oder fahren sollten, abgeschlossen worden: ein Quellenwerk für die Marinehistorie und vor allem auch für die Technologie des Schiffbaus, zum Nachschlagen und Nachprüfen, voller Zahlen, Kürzeln, Daten, mit Stichwortbeurteilungen und Schicksalsstenogrammen: „Königin Luise (8. 5. 13) 3. 8. 14 Hilfsstreuminendampfer B: 5. 8. 14 versenkt 13.20 Uhr Themsemündung ... 77 Tote.“

Panzerstärken und -arten (immer wieder heißt es lakonisch „Krupp“), Kaliber und Rohrlänge der Geschütze, die Takelung von Korvetten und die Turbinenanlagen von Kreuzern, die See-Eigenschaften von Scheers Flottenflaggschiff „Friedrich der Große“ oder auch die geographische Länge und Breite, auf die Minute genau, wo Priens „U 47“ vom britischen Zerstörer „Wolverine“ mit Wasserbomben versenkt wurde – was immer auch zu eruieren, was in Archiven verlegt, im Gedächtnis der Überlebenden vergessen war, hier ist es dokumentiert; und so sachlich-trocken dieses Quellenwerk ist, so „fündig“ wird’s für den kundigen Leser.

Im zweiten Band wird im wesentlichen von der deutschen „Dergl“-Flotte berichtet. „Minensucher und dergl.“ stand einst, als die Linienschiffsgeschwader noch der deutschen Zukunft, die nach kaiserlichem Willen auf dem Salzwasser liegen sollte, entgegendampften, über der letzten Rubrik in der Flottenliste. Mit „dergleichen“ freilich dünkte man sich auf den schweren Schiffen ganz und gar nicht gleich. Wer von „Dergl“-Fahrzeugen sprach, tat es von oben herab; es klang, als redete ein Potsdamer Gardekürassier vom Train. Im Zweiten Weltkrieg aber hat dann, von den U-Booten abgesehen, die „Dergl“-Flotte den alltäglichen Seekrieg führen müssen. Der „KFK 543“ ist dafür nur ein Beispiel.

Von „KFK 1“ bis „KFK 752“ und dann (laut Gröner: „Bau nicht mehr begonnen“ oder „Bauzustand fraglich“) bis „KFK 1072“ reicht die Liste in der lückenlosen Chronik. Es waren „vorzügliche Seeschiffe, die auch bei schwerem Wetter gut manövrierten“; außerdem waren sie „sehr naß“, bei rauhem Seegang also höchst ungemütlich. „Entworfen von der Maierform GmbH“, einer Gesellschaft, die ihrer unorthodoxen Konstruktionen wegen gerühmt wurde, waren sie auch ein Indiz für die Vernunft mancher Leute auf den Werften und im Oberkommando der Kriegsmarine; denn diese Kriegsfischkutter („Bewaffnung wechselnd“) waren nicht nur für den Krieg, sondern auch schon für den Frieden geplant, keineswegs für einen Sieg-, sondern für einen Hunger-Frieden. Eines Tages, so hatte man 1943 schon bedacht, sollten sie mit ihren Fängen den Proteinbedarf des Volkes decken. Einen der letzten KFK, zur Luxusjacht umgebaut, fährt heute der gitarreschlagende Schlagersänger Freddy Quinn.