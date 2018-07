Dienstag, 16. April, 1. Programm: "Schmutzige Hände", und Sonntag, 21. April, 1. Programm: "Kolportage"

Für jeden Fernsehregisseur, der sich die Aufgabe stellt, ein Bühnenwerk für den Bildschirm adäquat zu verändern, gibt es die Stunde der Versuchung, flüstert ein sich genialisch gebärdendes Teufelchen von technischen Möglichkeiten, die man wahrnehmen müsse, ruft eine Stimme: Sprenge den Bühnenraum, beziehe Parkett und Schnürboden ein, zeige die Boten nicht erst, wenn sie im Türrahmen stehen, sondern verfolge ihren Weg auf Korridoren und Treppen, mach aus dem Nacheinander ein simultanes Geschehen, blende ein, montiere und erkenne die Folge der Zeiten nicht an!

Franz Peter Wirth inszenierte die "Schmutzigen Hände" – und erlag der Versuchung. Die geschlossene Welt wurde zerstört; das strenge Lehrstück, das sich hinter bewachten und verriegelten Türen abspielt, verlor durch den Ausblick auf Nebenräume, Gänge und Straßen an Konsequenz und Eindringlichkeit. In einem Drama, das aus der Gegenüberstellung von Denkpositionen besteht, darf es weder Grenzverwischungen noch Fluchtmöglichkeiten: darf es keinen Ausblick auf ein Drittes und Anderes geben.

Nicht die Nachricht des Boten, sondern die Reaktion der Eingeschlossenen auf diese Nachricht ist für Sartre bedeutsam; die Außenwelt, die sich durch Türpochen und Bombendetonationen bemerkbar macht, wird radikal subjektiviert. Der Blick auf die Treppenhäuser, nächtliche Straßen und Konferenzzimmer objektiviert das Geschehen in unzulässiger Art und läßt Fluchtwege ahnen, die es nicht gibt. Aus den operationes spirituales über Fragen der Parteidoktrin wird ein Dramolett, in dem man dritte Wege kennt. Das Stück verliert an Intensität, die dialektischen Volten werden zu Zufallsumschwüngen, das Teufelchen gibt einen schlechten Rat.

Daß es auch anders geht und Diabolos Einflüsterung hilfreich sein kann, bewies die Semmelroth-Inzenierung der "Kolportage" von Georg Kaiser. Auch hier wurden Bühnenräume geöffnet; auch in dieser Inszenierung – die, im Gegensatz zu den barbarisch zusammengestrichenen "Schmutzigen Händen" in hohem Maße werkgetreu war – gelangte man vom Zimmer zum Garten, vom Salon auf den Tennisplatz und die Straße.

Aber im Gegensatz zu Wirth machte Semmelroth aus der Erweiterung ein plausibles Prinzip; die Ersetzung der Teichoskopie durch die Aktion: die Vertauschung von Sehendem und Gesehenem (auf dem Theater schildert Karin Bratt die Kidnapping-Szene; auf dem Bildschirm sieht man die Kindsräuber selber am Werk) war deshalb begründet, weil es dem Dramatiker Kaiser ja eben darauf ankommt zu zeigen, daß A = B, Schloßkind = Lumpenkind, Adliger = Proletarier ist und weil das Kaisersche Doppelmensch-Thema gerade durch eine Einblendung des Parallelraums anschaulich wird. Dort, wo es um Dubletten, Verwechslungen des Gleichen, Zwillings-Schicksale geht, ist der Rat des Teufelchens dienlich.

Zwei Stücke; zwei Inszenierungen; ein Prinzip: hier falsch, dort richtig verwandt. Momos