Menschen muß man nehmen, wie sie sind, oder lassen, wie sie sind. Ändern kann man sie nicht, höchstens in ihrem Wesen stören.

Franz Kafka

Mit tiefer Besorgnis

Erneuerungen: ja, eigenmächtige Änderungen: nein – meint Papst Paul VI. Der Grund für diese präzise Aussage: ein „Wirbelwind“ eigenmächtiger Gedanken gefährdet nach Ansicht des Papstes die vom Zweiten Vatikanischen Konzil verordneten notwendigen Erneuerungen. Um keinen Zweifel daran zu lassen, ob sein Ja-nein nach vorwärts oder rückwärts verstanden werden solle, gab Paul VI. vor 30 000 Pilgern im Petersdom Erläuterungen. Er bejahe die religiöse Freiheit im Rahmen einer bürgerlichen Gesellschaft, wende sich jedoch gegen Gewissensfreiheit als Kriterium der religiösen Wahrheit, sofern sie nicht von der Authentizität einer ernsthaften und verbindlichen Lehre gestützt werde; er freue sich, daß die Kirche ein „großes und herrliches Wiedererwachen“ erlebe, er beharre aber auf der Unverletzbarkeit der kirchlichen Dogmen und der Kirchenverfassung. Er und die Hierarchie betrachteten die Umwälzungen in der Kirche „mit tiefer Besorgnis und manchmal mit großer Bitterkeit“. Was die unter der Hierarchie rangierende Kirche, die Gläubigen, denken, für wie notwendig sie die Umwälzungen halten, davon erwähnte Paul VI. nichts.

Unbedingte Bereicherung

Die Proseminaristen der Musikwissenschaft und die Konzertpianisten, die treuen Besucher sämtlicher erreichbaren Kammermusikkonzerte und die Lexikographen werden umlernen müssen: Die Zahl der Klaviersonaten Ludwig van Beethovens ist von 32 auf 33 gestiegen. Der chilenische Pianist Claudio Arrau erwarb bei einem befreundeten Münchner Musikantiquar eines der seit langem verschollenen 120 Exemplare einer Umschrift für Klavier solo, die Beethoven im Jahre 1814 von seinem zweiundzwanzig Jahre früher komponierten Streichtrio op. 3 anfertigte. Und prompt fand sich eine Plattenfirma, die das Werk herausbringen will, einen, wie Arrau in Berlin verkündete, „frischen, musikantischen frühen Beethoven“, der „unbedingt eine Bereicherung der Musikliteratur“ darstelle. Merkwürdig: als Streichtrio hielt man das Stück längst nicht unbedingt für eine so frische, musikantische Bereicherung.

Für 175 000 Dollar herabgesetzt

Er fühlt sich herabgesetzt und diffamiert; er will es nicht auf sich sitzen lassen, „angeblich an Raubzügen und anderen ungesetzlichen Taten teilgenommen“ zu haben: Der 51jährige Amerikaner W. D. Jones, der von sich behauptet, in den dreißiger Jahren der Fahrer des durch den Film „Bonnie und Clyde“ zu Berühmtheiten gewordenen Gangsterpärchens Clyde Barrow und Bonnie Parker gewesen zu sein, hat in Houston (Texas) die Filmgesellschaft Warner Bros. – Seven Artslnc. auf 175 000 Dollar (rund 700 000 Mark) Schadenersatz verklagt. Er habe, sagt Jones, von Ende 1932 bis zum Herbst 1933 als Fahrer für die Barrow-Gang gearbeitet und mehrfach versucht, „auszusteigen“. Nicht bestreiten konnte Jones jedoch, dabeigewesen zu sein, als die Barrows einen Polizisten umlegten, und dafür wegen Mordes eine Gefängnisstrafe abgesessen zu haben.