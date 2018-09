Berlin

Zeitweilig war ich ja ein schlimmer Rabauke, doch ab 13 oder 14, als ich keine Flegeleien mehr beging, verstand ich mich sehr gut mit meinem Vater.“ Im Oktober wird Peter Brandt 20 Jahre, und doch hofft der biedere Bundesbürger bisher vergebens, die Flegeljahre des deutschen Außenministers ältesten Sohnes seien nun vorbei. Leserbriefe in Boulevardzeitungen künden von dem Unbehagen, das nicht wenige Bürger den politischen Aktivitäten des Sohnes und den pädagogischen Prinzipien des Vaters entgegenbringen. Ein „Für den Sohn des Außenministers gehört sich das nicht“ schwingt deutlich mit, wenn er das Photo – Peter Brandt flankiert von Polizisten im Polizeiwagen – betrachtet. Die jüngsten Schlagzeilen des Außenminister-Sohnes gaiten dem Interview mit einer englischen Zeitung, in dem er den Rücktritt seines Vaters gefordert haben soll. Auch habe er, so war zu lesen, die SPD mit ihrem Eintritt in die Große Koalition des Verrats bezichtigt. Beides hat Peter Brandt sofort dementiert, und wie es scheint, glaubwürdig. Für ihn, der seit seinem achten Lebensjahr seine Vorliebe für Geschichte pflegt und der die Arbeiterbewegung besonders studiert hat, beging die SPD bereits 1914 mit der Bewilligung der Kriegskredite Verrat an ihren Idealen. „Was folgte bis hin zur Großen Koalition, war nur die konsequente Fortsetzung dieser Politik“, sagt Peter Brandt. Und da der Vater diese Meinung seines Sohnes kennt, war es für Peter Brandt ein leichtes, ihn davon zu überzeugen, daß der englische Journalist seine Meinung falsch wiedergegeben habe.

Das Gegenteil hätte auch nur dem Fairplay ein Ende gesetzt, von dem bislang das politische Familienleben der Brandts geprägt war. Sind die Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn auch bemerkenswert hart und ausdauernd, dem herzlichen Verhältnis zwischen Vater und Sohn, so sieht es der Sohn, taten sie noch nie einen Abbruch.

Will er sich einmal ausspannen von seiner Eigenschaft als revolutionärer Marxist, der sich abgrenzt von Anarchisten auf der einen und Stalinisten auf der anderen Seite, besucht er seine Eltern in Bonn, legt sich in den Garten und genießt am Rhein die Ruhe des Elternhauses. Freilich gilt es dann auch, eine besorgte Mutter zu beruhigen, die einer Vorstrafe ihres Ältesten weit weniger gelassen entgegensieht als der Sohn.

Mit einem Strafbefehl über 150 Mark soll er einen Auflauf vor dem Moabiter Kriminalgericht büßen, der dem Untersuchungshäftling Teufel galt. Auf die Demonstration der Ostertage, an denen Brandt dank des Abbruchs seines Paris-Besuches noch teilnehmen konnte, gehen sechs vom Staatsanwalt zur Bewährung beantragte Gefängniswochen zurück. Wie fast 300 andere Demonstranten, war Brandt junior ausnahmsweise einer Aufforderung der Polizei nachgekommen, den Kurfürstendamm zu verlassen, als die Polizei ohne Vorwarnung die Demonstranten einkesselte und sie für 24 Stunden festsetzte.

Vater Brandt zeigte auch dafür in einem Nachmittagsgespräch am 1. Mai Verständnis, und es gehört zu seinen Selbstverständlichkeiten, seinem Sohn einen Anwalt zu bezahlen. Daß dieser allerdings auf Rechtsanwalt Horst Mahler besteht, war wiederholt Gegenstand nächtlicher Telephonate zwischen dem Bonner Venusberg und der Berliner Wannsee-Villa eines Arztes, in der Peter Brandt ein kleines Zimmer bewohnt.

Als Folge der Berliner Senatskundgebung und der Unruhen der Ostertage wird Peter Brandt künftig die Strecke vom Wannsee zur Freien Universität, wo er im ersten Semester Geschichte und Soziologie studiert, im eigenen Kleinwagen zurücklegen. „Zwar wollte meine Mutter mir ohnehin in den nächsten Jahren zu einem Auto verhelfen, doch die Angst, ich könnte von aufgebrachten Passanten verprügelt werden, hat diesen Entschluß beschleunigt.“

Daß der Außenminister wegen seines rebellischen Sohnes mit General de Gaulle Ärger bekommen könnte, fürchteten viele, als sie hörten, Peter Brandt trete als Redner auf einem Diskussionsabend über Vietnam auf, zu dem ihn die „trotzkistische revolutionäre Studentenjugend“ in Paris auf ihre Rednerliste gesetzt hat. Sohn Brandt wird keinen diplomatischen Ärger verursachen: Er sagte seine Teilnahme an dieser Diskussion ab. Horst Rieck