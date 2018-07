Jürgen Neven-du Mont: „Zum Beispiel 42 Deutsche. Bericht aus einer deutschen Stadt“; Nymphenburger Verlagshandlung, München; 331 Seiten, 12,80 DM.

Ach, diese deutschen Lebensläufe! Wer will nur so vermessen sein anzunehmen, es könne aus der Addition von fünfzig oder siebzig Millionen Lebensabrissen ein Bild dieses Volkes gewonnen und es könnten auf diese Weise dessen Tugenden und Fehlleistungen erklärt werden? Einige Jahre nach Kriegsende hat Ernst von Salomon die hunderteinunddreißig Fragen seines von den Amerikanern verordneten Fragebogens zu einem publizistischen Brillantfeuerwerk und zugleich zum Versuch der eigenen Rechtfertigung ausgenutzt. Später hat Alexander Kluge, auf ihm typisch erscheinenden Unterlagen aufbauend, deutsche Lebensläufe literarisch stilisiert und diese als eine Aristokratie der Verblendung vorgestellt. Jetzt legt Jürgen Neven-du Mont, als unbekümmerter, einfallsreicher Rechercheur durch seine Fernsehproduktionen hinreichend ausgewiesen, eine Art Volksausgabe dazu vor; sie strebt offensichtlich eine der berühmten Bestandsaufnahmen der Jahreswende 1967/68 an, die ihre Legitimation daher bezieht, daß dem Volk aufs Maul geschaut worden und dieses Maul wahrlich nicht zugebunden geblieben ist.

Dem Volk? Der Autor verwahrt sich dagegen, daß man seine zweiundvierzig Beispiele etwa für repräsentativ halte. Dieser Vorbehalt ist nur mit der Einschränkung richtig, daß ein halbes Hundert Menschen nicht stellvertretend für Millionen stehen kann. Aber die Auswahl, die Neven-du Mont traf, belehrt schnell darüber, daß er Beruf, Alter, Geschlecht und Herkunft im Sinne eines optimalen Durchschnitts zu mischen verstanden hat. Insoweit blickt uns also zwar nicht der „deutsche“, wohl aber (leider nur) der „westdeutsche“ Mensch unvermittelt und ungeschönt aus diesem Buch an.

Gesetzt den Fall, hier werde wirklich ein „Deutschenspiegel“ vorgehalten, dann weckt die Lektüre mehr Erschrecken als Vertrauen, mehr Bängnis als Hoffnung, obwohl sie den Leser nicht gerade in die Hoffnungslosigkeit entläßt. Auf diesen rund 300 Seiten sammelt sich so ziemlich alles, was der deutsche Charakter an Selbstmitleid, Selbstüberschätzung, Ignoranz, Unlust an der Politik, Duckmäusertum, Spießigkeit, Verklemmung und Naivität, freilich auch wieder an Hilfsbereitschaft, ergreifender Frömmigkeit, Verantwortungsbewußtsein und Redlichkeit hergibt – der deutsche Charakter eben vermutlich nicht anders als der Charakter anderer Völker. Daß die negativen Befunde in einer so bestürzenden Weise zu dominieren scheinen, hängt ohne Zweifel damit zusammen, daß von vielen Befragten weder der Erste noch der Zweite Weltkrieg als Lehre oder Anlaß zur Selbstbesinnung, sondern nur als Unglücksfälle aufgefaßt werden, denen man mit einigem Geschick möglichst schnell zu entrinnen habe.

So schmal der Ausschnitt ist, der hier vom bundesdeutschen Leben eingefangen ist, so verdienstvoll ist er im ganzen geraten; denn der Autor wußte seinen Objekten (Pfarrer, Rentner, Fabrikanten, Tänzerin, Fürsorgerin, Bibliothekarin, Verleger, Polizist, Student, usf.) die Zunge zu lösen und sie auf Tonband unbefangen, ja bekennerisch von ihrer Lebens- und Seelenlage berichten zu lassen. Das macht die Lektüre nicht immer vergnüglich, schon weil die Authentizität des Berichts keine sprachlichen Besserungen zuließ. Eine kleine Steuerung in den Aussagen wird daran bemerkbar, daß von dem Autor anscheinend jeweils ein Wort über Religion, Wiedervereinigung, Sex, Nationaldemokraten und Beruf als „Schulaufgabe“ verlangt worden ist. Der hier und da durchschimmernde Dialekt verrät als Ort der Handlung einen süddeutschen Bereich, der mit dem Bannkreis München-Augsburg zu umschreiben wäre. Mag das bald lügnerische, bald Erbarmung heischende, bald verbitternde Geschwafel vieler Buchseiten nur peinlich wirken – auch von solcher Simplizität könnte ein Element der Erhellung und Reinigung ausgehen, das uns zeigt, wo wir stehen. F. B.